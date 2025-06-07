https://crimea.ria.ru/20250607/na-vostoke-kryma-dostraivayut-vodnyy-trakt-1147022398.html
На востоке Крыма достраивают водный тракт
На востоке Крыма достраивают водный тракт - РИА Новости Крым, 07.06.2025
На востоке Крыма достраивают водный тракт
В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T16:17
2025-06-07T16:17
2025-06-07T16:17
юрий гоцанюк
вода в крыму
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армянск
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водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит – не только в восточных районах полуострова, но и в других.Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-prodolzhayut-melet-vodokhranilischa-chto-s-zapasami-1146960493.html
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юрий гоцанюк, вода в крыму, керчь, новости крыма, юбк, армянск, евпатория, водоснабжение
На востоке Крыма достраивают водный тракт
Готовность водного тракта в Восточном Крыму – 85 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.
"Основное мероприятие по Восточному Крыму – строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительная готовность которых составляет 85%", – проинформировал Гоцанюк.
По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит – не только в восточных районах полуострова, но и в других.
Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.
"В Керчи и поселке Героевское продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 53 километра", – уточнил глава правительства РК.
Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют
14 объектов водоснабжения.
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