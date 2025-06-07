Рейтинг@Mail.ru
На востоке Крыма достраивают водный тракт - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250607/na-vostoke-kryma-dostraivayut-vodnyy-trakt-1147022398.html
На востоке Крыма достраивают водный тракт
На востоке Крыма достраивают водный тракт - РИА Новости Крым, 07.06.2025
На востоке Крыма достраивают водный тракт
В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T16:17
2025-06-07T16:17
юрий гоцанюк
вода в крыму
керчь
новости крыма
юбк
армянск
евпатория
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127525478_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b10ddbb7ec4cbe1ea9d051a8bd3c0d52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит – не только в восточных районах полуострова, но и в других.Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-prodolzhayut-melet-vodokhranilischa-chto-s-zapasami-1146960493.html
керчь
юбк
армянск
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127525478_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c840ddb7248eedbf4929f0a3a05de3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, вода в крыму, керчь, новости крыма, юбк, армянск, евпатория, водоснабжение
На востоке Крыма достраивают водный тракт

Готовность водного тракта в Восточном Крыму – 85 процентов

16:17 07.06.2025
 
© РИА Новости КрымВодохранилище
Водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.

"Основное мероприятие по Восточному Крыму – строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительная готовность которых составляет 85%", – проинформировал Гоцанюк.

По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит – не только в восточных районах полуострова, но и в других.
Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.

"В Керчи и поселке Героевское продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 53 километра", – уточнил глава правительства РК.

Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
Феодосийское водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
5 июня, 11:44Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасами
 
Юрий ГоцанюкВода в КрымуКерчьНовости КрымаЮБКАрмянскЕвпаторияВодоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
17:39Киев до сих пор не дал согласие на получение тел – Минобороны РФ
17:23В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:22Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
17:10Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:43Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
16:17На востоке Крыма достраивают водный тракт
16:00Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:40Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
15:27В Севастополе остановили катера и паромы
15:04Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными
14:38В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон
14:17Новости СВО: армия России заняла выгодные рубежи на ряде направлений
13:47Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными
13:39Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
13:36Групповые дальнобойные удары по Украине сегодня: что поражено ВС России
13:31Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью
13:04Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина
12:31Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон
12:16ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто
Лента новостейМолния