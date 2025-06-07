https://crimea.ria.ru/20250607/na-vostoke-kryma-dostraivayut-vodnyy-trakt-1147022398.html

На востоке Крыма достраивают водный тракт

На востоке Крыма достраивают водный тракт - РИА Новости Крым, 07.06.2025

На востоке Крыма достраивают водный тракт

В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T16:17

2025-06-07T16:17

2025-06-07T16:17

юрий гоцанюк

вода в крыму

керчь

новости крыма

юбк

армянск

евпатория

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В Восточном Крыму на 85 процентов годов водный тракт, по которому будет идти вода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водохранилищ. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством Федерального агентства водных ресурсов РФ по устойчивому водоснабжению Крыма.По его словам, благодаря мерам, которые был своевременно приняты, в регионе удалось снизить вододефицит – не только в восточных районах полуострова, но и в других.Объекты коммунального хозяйств регулярно ремонтируют и обновляют, отметил Гоцанюк. Так, в Армянске капитально ремонтируют хозяйственно-питьевой водопровод, а также аварийные участки водоводов в Евпатории.Также в ходе совещании были рассмотрены вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд ЮБК, добавил он.Ранее сообщалось, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-prodolzhayut-melet-vodokhranilischa-chto-s-zapasami-1146960493.html

керчь

юбк

армянск

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, вода в крыму, керчь, новости крыма, юбк, армянск, евпатория, водоснабжение