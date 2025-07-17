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В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
В Феодосии завершили замену самого аварийного участка одной из основных артерий, обеспечивающих город питьевой водой, – Фронтовского водовода. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T21:14
2025-07-17T21:14
2025-07-17T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии завершили замену самого аварийного участка одной из основных артерий, обеспечивающих город питьевой водой, – Фронтовского водовода. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, ранее в Феодосии было мало уделено внимания модернизации коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению, и проблемы решались в большей степени решать точечно. Но теперь ситуация изменилась."С этого года мы начинаем глобальные программы, привлекаем бюджетное финансирование, инфраструктурные бюджетные кредиты. На период в 2025−2027 годы будет привлечено 1,3 млрд на модернизацию четырех аварийных участков городских водоводов. Будем полностью их менять", – рассказал Новик.По его словам, в рамках трехлетней программы основные виды работ выполнят уже в следующем, 2026-м году."А начинаем в этом году. Будем менять наиболее аварийные участки по 3−4 километра", – уточнил гендиректор "Воды Крыма".Помимо этого, несколько объектов включены в федеральную программу на 2028 – 2030 годы. "Они согласованы, и работа уже с этого года будет продолжаться в постоянном режиме", – добавил Новик.Также он отметил, что в настоящий момент в рамках пуско-наладочных работ идет тестирование нового тракта водоподачи, который очень долго ждали.Накануне на предприятии "Вода Крыма" сообщили, что без водоснабжения на весь день из-за аварии на водоводе остались жители более 70 улиц Феодосии, а также микрорайона Челноки и двух пригородных сел. Ранее в Феодосии произошла авария на водоочистной станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооруженийВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемГде в Крыму плохое качество воды
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феодосия, максим новик, вода крыма, водоснабжение, водовод, вода в крыму, новости крыма, крым
В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
В Феодосии заменили 4 километра самого аварийного участка водовода – "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии завершили замену самого аварийного участка одной из основных артерий, обеспечивающих город питьевой водой, – Фронтовского водовода. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
"Были завершены работы по замене наиболее аварийного участка Фронтовского водовода. Диаметр его высокий – 1000 миллиметров. Мы поменяли 4 километра самого аварийного участка. И это нам позволит достаточно стабильно и гарантированно обеспечивать питьевой водой население города Феодосии", – сказал Новик.
По его словам, ранее в Феодосии было мало уделено внимания модернизации коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению, и проблемы решались в большей степени решать точечно. Но теперь ситуация изменилась.
"С этого года мы начинаем глобальные программы, привлекаем бюджетное финансирование, инфраструктурные бюджетные кредиты. На период в 2025−2027 годы будет привлечено 1,3 млрд на модернизацию четырех аварийных участков городских водоводов. Будем полностью их менять", – рассказал Новик.
По его словам, в рамках трехлетней программы основные виды работ выполнят уже в следующем, 2026-м году.
"А начинаем в этом году. Будем менять наиболее аварийные участки по 3−4 километра", – уточнил гендиректор "Воды Крыма".
Помимо этого, несколько объектов включены в федеральную программу на 2028 – 2030 годы. "Они согласованы, и работа уже с этого года будет продолжаться в постоянном режиме", – добавил Новик.
Также он отметил, что в настоящий момент в рамках пуско-наладочных работ идет тестирование нового тракта водоподачи, который очень долго ждали.
"Он уже построен, и сейчас, пока в тестовом режиме, вода в город Феодосии подается уже не по каналу, как это было ранее, а по закрытому трубопроводу, который уже не имеет ни потерь, ни испарений, То есть это гарантированный источник водоснабжения", – подчеркнул Новик.
Накануне на предприятии "Вода Крыма" сообщили
, что без водоснабжения на весь день из-за аварии на водоводе остались жители более 70 улиц Феодосии, а также микрорайона Челноки и двух пригородных сел. Ранее в Феодосии произошла
авария на водоочистной станции.
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