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Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

Научным сопровождением проектирования и строительства новых водохранилищ в Крыму для снабжения водой Ялты и Алушты займутся специалисты ведущих университетов... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T10:44

2025-07-16T10:44

2025-07-16T10:44

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Научным сопровождением проектирования и строительства новых водохранилищ в Крыму для снабжения водой Ялты и Алушты займутся специалисты ведущих университетов страны – МГУ имени Ломоносова, Института водных проблем РАН и Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Роман Захаров.В Крыму планируется построить два водохранилища – Солнечногорское и Мартовское – для снабжения водой Алушты и Ялты. На сегодняшний день осуществляются проектно-изыскательские работы.По его словам, на сегодняшний день полностью завершены геодезические и археологические изыскания в местах строительства новых водохранилищ. Сейчас специалисты осуществляют инженерно-геологические изыскания, изучая свойства грунтов.Замглавы госкомводхоза Крыма подчеркнул, что экологическая составляющая – одна из важнейших при проектировании и строительстве данных объектов.Солнечногорское водохранилище для снабжения Алушты будет построено на реке Восточный Улу-Узень. Его проектный объем от 8 до 8,6 миллиона кубометров, глубина – до 80 метров.Мартовское водохранилище для снабжения Ялты будет построено на реке Марта в Бахчисарайском районе. Его объем – до 6,5 млн кубометров, глубина – 24-30 метров. Вода оттуда будет перебрасываться в Загорское, потом в Счастливенское водохранилище и по существующему туннелю будет подаваться на Ялту.Предельные суммы капитальных вложений в строительство обоих объектов – 22,5 миллиарда рублей.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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