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Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
Научным сопровождением проектирования и строительства новых водохранилищ в Крыму для снабжения водой Ялты и Алушты займутся специалисты ведущих университетов... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T10:44
2025-07-16T10:44
2025-07-16T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Научным сопровождением проектирования и строительства новых водохранилищ в Крыму для снабжения водой Ялты и Алушты займутся специалисты ведущих университетов страны – МГУ имени Ломоносова, Института водных проблем РАН и Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Роман Захаров.В Крыму планируется построить два водохранилища – Солнечногорское и Мартовское – для снабжения водой Алушты и Ялты. На сегодняшний день осуществляются проектно-изыскательские работы.По его словам, на сегодняшний день полностью завершены геодезические и археологические изыскания в местах строительства новых водохранилищ. Сейчас специалисты осуществляют инженерно-геологические изыскания, изучая свойства грунтов.Замглавы госкомводхоза Крыма подчеркнул, что экологическая составляющая – одна из важнейших при проектировании и строительстве данных объектов.Солнечногорское водохранилище для снабжения Алушты будет построено на реке Восточный Улу-Узень. Его проектный объем от 8 до 8,6 миллиона кубометров, глубина – до 80 метров.Мартовское водохранилище для снабжения Ялты будет построено на реке Марта в Бахчисарайском районе. Его объем – до 6,5 млн кубометров, глубина – 24-30 метров. Вода оттуда будет перебрасываться в Загорское, потом в Счастливенское водохранилище и по существующему туннелю будет подаваться на Ялту.Предельные суммы капитальных вложений в строительство обоих объектов – 22,5 миллиарда рублей.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году. Работы займут около полутора лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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крым, водохранилище, водохранилища крыма, вода, вода в крыму, роман захаров, новости крыма
Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
Три ведущих вуза РФ займутся научным сопровождением создания новых водохранилищ в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым.
Научным сопровождением проектирования и строительства новых водохранилищ в Крыму для снабжения водой Ялты и Алушты займутся специалисты ведущих университетов страны – МГУ имени Ломоносова, Института водных проблем РАН и Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Роман Захаров.
В Крыму планируется построить два водохранилища – Солнечногорское и Мартовское – для снабжения водой Алушты и Ялты. На сегодняшний день осуществляются проектно-изыскательские работы.
"Научное сопровождение осуществляют ведущие организации России. МГУ имени Ломоносова отвечает за научное сопровождение по инженерно-геологическим изысканиям, Институт водных проблем РАН – за гидрологию и гидрометеорологию, МГСУ – за конструктивные решения", - сказал Захаров.
По его словам, на сегодняшний день полностью завершены геодезические и археологические изыскания в местах строительства новых водохранилищ. Сейчас специалисты осуществляют инженерно-геологические изыскания, изучая свойства грунтов.
Замглавы госкомводхоза Крыма подчеркнул, что экологическая составляющая – одна из важнейших при проектировании и строительстве данных объектов.
"Ни в коем случае не будет нарушена экосистема. Количество лесных насаждений, которые попадают в зону строительства, будет учтено, вплоть до конкретного дерева, потому что для Крыма зеленые насаждения тоже очень важны и нужны", - подчеркнул Захаров.
Солнечногорское водохранилище для снабжения Алушты будет построено на реке Восточный Улу-Узень. Его проектный объем от 8 до 8,6 миллиона кубометров, глубина – до 80 метров.
Мартовское водохранилище для снабжения Ялты будет построено на реке Марта в Бахчисарайском районе. Его объем – до 6,5 млн кубометров, глубина – 24-30 метров. Вода оттуда будет перебрасываться в Загорское, потом в Счастливенское водохранилище и по существующему туннелю будет подаваться на Ялту.
Предельные суммы капитальных вложений в строительство обоих объектов – 22,5 миллиарда рублей.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить
в этом году. Работы займут около полутора лет.
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