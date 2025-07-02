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В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
В Алуште из-за отсутствия дождей существенно снизился уровень воды в Изобильненском водохранилище. Но этих запасов хватит, чтобы полностью обеспечить местных... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T12:07
2025-07-02T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Алуште из-за отсутствия дождей существенно снизился уровень воды в Изобильненском водохранилище. Но этих запасов хватит, чтобы полностью обеспечить местных жителей и гостей полуострова питьевой водой даже в пик курортного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что запасов водохранилища хватит, чтобы "пройти" курортный сезон даже несмотря на увеличение турпотока и активные поливочные работы. Гендиректор "Воды Крыма" сообщил, что Ялта и Алушта в основном питаются за счет водохранилищ естественного стока – это вода, которая поступает в накопители из атмосферных осадков."Есть и альтернативные источники. Но главная их проблема, это жесткая привязка к сезонности. При увеличенном водоразборе, особенно летом, существенно падает их мощность", – пояснил Максим Новик.Он также напомнил, что проблему дефицита воды на полуострове решают с помощью возведения новых накопителей. Так, по его словам, строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ – крайне важные инфраструктурные объекты для снабжения водой Ялты и Алушты.Накануне в восьми районах Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщала, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 года составит 60%. Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезонНа востоке Крыма достраивают водный тракт14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон

Снижение запасов водохранилища под Алуштой не скажется на курортном сезоне – Новик

12:07 02.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
Изобильненское водохранилище - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Алуште из-за отсутствия дождей существенно снизился уровень воды в Изобильненском водохранилище. Но этих запасов хватит, чтобы полностью обеспечить местных жителей и гостей полуострова питьевой водой даже в пик курортного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

"По сравнению даже с прошлым годом запасы воды в Изобильненском водохранилище гораздо ниже. Но никаких опасений по прохождению курортного сезона у нас нет", – сказал Новик.

Он отметил, что запасов водохранилища хватит, чтобы "пройти" курортный сезон даже несмотря на увеличение турпотока и активные поливочные работы.
Гендиректор "Воды Крыма" сообщил, что Ялта и Алушта в основном питаются за счет водохранилищ естественного стока – это вода, которая поступает в накопители из атмосферных осадков.
"Есть и альтернативные источники. Но главная их проблема, это жесткая привязка к сезонности. При увеличенном водоразборе, особенно летом, существенно падает их мощность", – пояснил Максим Новик.
Он также напомнил, что проблему дефицита воды на полуострове решают с помощью возведения новых накопителей. Так, по его словам, строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ – крайне важные инфраструктурные объекты для снабжения водой Ялты и Алушты.

"Эти водохранилища позволят скомпенсировать дефицит воды, который уже есть, учитывая климатические особенности и нестабильные источники водоснабжения. А также это даст мощный толчок в развитии региона в части водоснабжения", – отметил гендиректор "Воды Крыма".

Накануне в восьми районах Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщала, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 года составит 60%. Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно.
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