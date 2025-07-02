https://crimea.ria.ru/20250702/v-alushte-snizilis-zapasy-pitevoy-vody--kak-proydet-sezon-1147641303.html

В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон

В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон

В Алуште из-за отсутствия дождей существенно снизился уровень воды в Изобильненском водохранилище. Но этих запасов хватит, чтобы полностью обеспечить местных... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T12:07

2025-07-02T12:07

2025-07-02T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Алуште из-за отсутствия дождей существенно снизился уровень воды в Изобильненском водохранилище. Но этих запасов хватит, чтобы полностью обеспечить местных жителей и гостей полуострова питьевой водой даже в пик курортного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что запасов водохранилища хватит, чтобы "пройти" курортный сезон даже несмотря на увеличение турпотока и активные поливочные работы. Гендиректор "Воды Крыма" сообщил, что Ялта и Алушта в основном питаются за счет водохранилищ естественного стока – это вода, которая поступает в накопители из атмосферных осадков."Есть и альтернативные источники. Но главная их проблема, это жесткая привязка к сезонности. При увеличенном водоразборе, особенно летом, существенно падает их мощность", – пояснил Максим Новик.Он также напомнил, что проблему дефицита воды на полуострове решают с помощью возведения новых накопителей. Так, по его словам, строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ – крайне важные инфраструктурные объекты для снабжения водой Ялты и Алушты.Накануне в восьми районах Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщала, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 года составит 60%. Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезонНа востоке Крыма достраивают водный тракт14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250618/kogda-v-krym-mozhet-priyti-zasukha--mnenie-1147268056.html

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