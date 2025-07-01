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Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи
Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T14:39
2025-07-01T14:52
засуха
крым
новости крыма
режим чс
сельское хозяйство
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства."Отнести сложившуюся в период с марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым ситуацию, связанную с прохождением опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьЧем грозит Крыму глобальное потеплениеСрочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай
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засуха, крым, новости крыма, режим чс, сельское хозяйство, урожай в крыму
Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи

В Крыму в восьми районах ввели режим ЧС из-за засухи на почве

14:39 01.07.2025 (обновлено: 14:52 01.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.
"Отнести сложившуюся в период с марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым ситуацию, связанную с прохождением опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.

Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельскохозяйственных культур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы Республики Крым.

10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
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