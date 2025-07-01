https://crimea.ria.ru/20250701/rezhim-chs-vveli-v-vosmi-rayonakh-kryma-iz-za-zasukhi-1147619299.html

Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи

Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T14:39

2025-07-01T14:39

2025-07-01T14:52

засуха

крым

новости крыма

режим чс

сельское хозяйство

урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства."Отнести сложившуюся в период с марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым ситуацию, связанную с прохождением опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьЧем грозит Крыму глобальное потеплениеСрочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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