Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи
В Крыму в восьми районах ввели режим ЧС из-за засухи на почве
14:39 01.07.2025 (обновлено: 14:52 01.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.
"Отнести сложившуюся в период с марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым ситуацию, связанную с прохождением опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.
Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельскохозяйственных культур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы Республики Крым.
10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
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