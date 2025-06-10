Рейтинг@Mail.ru
Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250610/kak-krym-budet-obespechen-pitevoy-vodoy-v-kurortnyy-sezon-1146910978.html
Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон
Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон
Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T07:10
2025-06-10T07:10
вода в крыму
радио "спутник в крыму"
крым
водоснабжение
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/72/1115337241_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_3d6b0e1e83abd59dbe7d3a878f693c4d.jpg
Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60% – власти
Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60% – власти
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно."Как раз год назад в это время, в начале курортного сезона, была проблема в Евпатории. Сегодня там заменен водовод, поэтому и Саки, и Евпатория будут снабжаться питьевой водой", – добавила глава комитета.Шабельникова напомнила, что вопрос касательно строительства на Южном берегу Крыма двух водохранилищ, Мартовского и Солнечногорского, наконец решен, и завершение этих работ позволит полностью решить проблему обеспечения чистой питьевой водой (все населенные пункты) от Алушты до Ялты на Южном берегу Крыма.А уже в этом году будет завершено строительство водоочистных станций в Красноперекопске – месте, которое можно назвать своеобразными воротами Крыма, добавила парламентарий."И это тоже важно: будет регион обеспечен чистой питьевой водой. И решен вопрос в Феодосии, в Судаке. То есть работа ведется", – заключила Шабельникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ АксеноваМегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристамКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/72/1115337241_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e50f698b3119d5d277c5962baf902aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым, водоснабжение, новости крыма
Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60% – власти

07:10 10.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.
Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60% – власти
07:10
"Мы недавно проводили заседание комитета по подготовке к курортному сезону в плане обеспечения Крыма чистой питьевой водой. Я хочу сказать, что этот сезон – а несмотря на то, что не было дождей, нам немного помогли весенний снег и осадки – на 60% будет обеспечен питьевыми ресурсами", – сказала Шабельникова.
Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно.
"Как раз год назад в это время, в начале курортного сезона, была проблема в Евпатории. Сегодня там заменен водовод, поэтому и Саки, и Евпатория будут снабжаться питьевой водой", – добавила глава комитета.
Шабельникова напомнила, что вопрос касательно строительства на Южном берегу Крыма двух водохранилищ, Мартовского и Солнечногорского, наконец решен, и завершение этих работ позволит полностью решить проблему обеспечения чистой питьевой водой (все населенные пункты) от Алушты до Ялты на Южном берегу Крыма.
А уже в этом году будет завершено строительство водоочистных станций в Красноперекопске – месте, которое можно назвать своеобразными воротами Крыма, добавила парламентарий.
"И это тоже важно: будет регион обеспечен чистой питьевой водой. И решен вопрос в Феодосии, в Судаке. То есть работа ведется", – заключила Шабельникова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ Аксенова
Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
Дома на фоне заката солнца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
7 июня, 10:51
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
 
Радио "Спутник в Крыму"Вода в КрымуКрымВодоснабжениеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21102 украинских беспилотника атаковали регионы России
07:10Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон
06:37Чиновница из Тегерана сравнила дороги Ирана и Крыма
06:14Дроны атакуют Ленобласть - в ряде районов ограничена связь
06:08Как в Крыму защищают права туристов
05:3876 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
00:01Понижение температуры воздуха и местами грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
23:07В Севастополе остановили катера и паромы
22:30Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день
22:12"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
22:03Крымский мост сейчас: оперативная информация к вечеру понедельника
21:43Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов
21:32Как выбрать качественную черешню
21:22В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам
21:08Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых
20:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
20:48В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
20:22В Севастополе воздушная тревога
20:15В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
Лента новостейМолния