https://crimea.ria.ru/20250610/kak-krym-budet-obespechen-pitevoy-vodoy-v-kurortnyy-sezon-1146910978.html

Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T07:10

2025-06-10T07:10

2025-06-10T07:10

вода в крыму

радио "спутник в крыму"

крым

водоснабжение

новости крыма

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Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60% – власти Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60% – власти audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно."Как раз год назад в это время, в начале курортного сезона, была проблема в Евпатории. Сегодня там заменен водовод, поэтому и Саки, и Евпатория будут снабжаться питьевой водой", – добавила глава комитета.Шабельникова напомнила, что вопрос касательно строительства на Южном берегу Крыма двух водохранилищ, Мартовского и Солнечногорского, наконец решен, и завершение этих работ позволит полностью решить проблему обеспечения чистой питьевой водой (все населенные пункты) от Алушты до Ялты на Южном берегу Крыма.А уже в этом году будет завершено строительство водоочистных станций в Красноперекопске – месте, которое можно назвать своеобразными воротами Крыма, добавила парламентарий."И это тоже важно: будет регион обеспечен чистой питьевой водой. И решен вопрос в Феодосии, в Судаке. То есть работа ведется", – заключила Шабельникова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько Крыму хватит запасов воды – ответ АксеноваМегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристамКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, водоснабжение, новости крыма