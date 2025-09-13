https://crimea.ria.ru/20250913/tramp-gotov-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-pri-podderzhke-vsekh-stran-nato-1149419807.html

Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО

Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести строгие санкции против России, если все страны НАТО согласятся на аналогичные меры и прекратят закупки российской нефти.Ранее Трамп заявлял, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос. По его словам, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске "отодвинула" эту тему на пару недель.Более того, незадолго до состоявшегося диалога США смягчили антироссийские санкции. Тогда, на неделю стали разрешены все операции, запрещенные ранее. Речь идет об импортных пошлинах против России и ее международных партнеров. При этом американский лидер отмечал, что в отношении Москвы уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций и всевозможных других нелегитимных ограничений, что угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной.В России же неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. По мнению Москвы, ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великобритания ввела санкции против оборонных компаний РоссииЗапад подрывает экономики стран-партнеров России – ЛавровНикакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль

