Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести строгие санкции против России, если все страны НАТО согласятся на аналогичные меры и прекратят закупки российской нефти.
"Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп заявлял, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос. По его словам, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске "отодвинула" эту тему на пару недель.
Более того, незадолго до состоявшегося диалога США смягчили антироссийские санкции. Тогда, на неделю стали разрешены все операции, запрещенные ранее. Речь идет об импортных пошлинах против России и ее международных партнеров. При этом американский лидер отмечал, что в отношении Москвы уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций и всевозможных других нелегитимных ограничений, что угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной.
В России же неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. По мнению Москвы, ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию.
