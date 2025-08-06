https://crimea.ria.ru/20250806/tramp-vvel-protiv-indii-poshliny-v-25-za-import-rossiyskoy-nefti-1148539324.html

Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти

Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T17:45

2025-08-06T17:45

2025-08-06T17:45

дональд трамп

торговые войны

пошлина

индия

в мире

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148539473_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_35e7ec516428754cd61108a72711ddf3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.Таким образом, ввозимые в США товары из Индии станут облагаться пошлинами в 25%. 25-процентная пошлина на товары из Индии начнет действовать через 21 день после подписания указа президента США.В дальнейшем Вашингтон может ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России.В заявлении также отмечается, что "действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".Ранее Трамп заявлял, что намерен существенно повысить пошлины на ввозимые из Индии товары, поскольку, как считают в Белом доме, покупка Дели российской нефти способствует продолжению конфликта на Украине.В МИД Индии заявили о необоснованности нападок на страну и заверили, что Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном поле Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции

индия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, торговые войны, пошлина, индия, в мире, сша, новости