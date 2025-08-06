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Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти
Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T17:45
2025-08-06T17:45
дональд трамп
торговые войны
пошлина
индия
в мире
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.Таким образом, ввозимые в США товары из Индии станут облагаться пошлинами в 25%. 25-процентная пошлина на товары из Индии начнет действовать через 21 день после подписания указа президента США.В дальнейшем Вашингтон может ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России.В заявлении также отмечается, что "действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".Ранее Трамп заявлял, что намерен существенно повысить пошлины на ввозимые из Индии товары, поскольку, как считают в Белом доме, покупка Дели российской нефти способствует продолжению конфликта на Украине.В МИД Индии заявили о необоснованности нападок на страну и заверили, что Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном поле Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
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РИА Новости Крым
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60
дональд трамп, торговые войны, пошлина, индия, в мире, сша, новости
Трамп ввел против Индии пошлины в 25% за импорт российской нефти

Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт из Индии за покупки ею нефти из России

17:45 06.08.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я обнаружил, что правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации… Считаю необходимым и уместным ввести дополнительные адвалорные пошлины на импорт товаров из Индии, которая напрямую или опосредованно импортирует нефть из РФ", - говорится в заявлении Трампа.
Таким образом, ввозимые в США товары из Индии станут облагаться пошлинами в 25%. 25-процентная пошлина на товары из Индии начнет действовать через 21 день после подписания указа президента США.
В дальнейшем Вашингтон может ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России.
В заявлении также отмечается, что "действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
Ранее Трамп заявлял, что намерен существенно повысить пошлины на ввозимые из Индии товары, поскольку, как считают в Белом доме, покупка Дели российской нефти способствует продолжению конфликта на Украине.
В МИД Индии заявили о необоснованности нападок на страну и заверили, что Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном поле
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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