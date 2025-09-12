https://crimea.ria.ru/20250912/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-oboronnykh-kompaniy-rossii-1149391390.html

Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России

Великобритания расширила список антироссийских санкций. В соответствующий документ, опубликованный на сайте минфина страны, внесены тридцать новых позиций. РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Великобритания расширила список антироссийских санкций. В соответствующий документ, опубликованный на сайте минфина страны, внесены тридцать новых позиций.В санкционный список добавлены три физических и 27 юридических лиц.В частности, санкции введены против российского производителя оптоэлектронной техники "Протон", "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", предприятие химической промышленности "Анозит", "Опытное конструкторское бюро "Икар".Также в обновленном списке значатся производитель конденсаторов "Элеконд", "Российский институт мощного радиостроения", "Редкинский опытный завод", "Завод Мезон", "Русполимет", "Сарапульский радиозавод", "Завод "Реконд", "Технодинамика", которая входит в состав "Ростеха", и Мытищинский приборостроительный завод.Кроме того, британские санкции коснулись 70 якобы связанных с Россией судов, а также ряда компаний из Таиланда, Китая, Индии и Турции.Среди физических лиц санкции введены в отношении Елены и Алексея Малицких. Они называются совладельцами китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade. Также против гражданина Азербайджана Шанлика Шукурова, якобы связанного с турецкой компанией Mastel Makina. Указанные компании также подпали под санкции.Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции БританииБритания ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров

