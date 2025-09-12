https://crimea.ria.ru/20250912/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-oboronnykh-kompaniy-rossii-1149391390.html
Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России
Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России
Великобритания расширила список антироссийских санкций. В соответствующий документ, опубликованный на сайте минфина страны, внесены тридцать новых позиций. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T11:43
2025-09-12T11:43
2025-09-12T11:43
великобритания
санкции
санкции против россии
в мире
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142143231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ceeab4480fe150a39a3a9d89c161d8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Великобритания расширила список антироссийских санкций. В соответствующий документ, опубликованный на сайте минфина страны, внесены тридцать новых позиций.В санкционный список добавлены три физических и 27 юридических лиц.В частности, санкции введены против российского производителя оптоэлектронной техники "Протон", "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", предприятие химической промышленности "Анозит", "Опытное конструкторское бюро "Икар".Также в обновленном списке значатся производитель конденсаторов "Элеконд", "Российский институт мощного радиостроения", "Редкинский опытный завод", "Завод Мезон", "Русполимет", "Сарапульский радиозавод", "Завод "Реконд", "Технодинамика", которая входит в состав "Ростеха", и Мытищинский приборостроительный завод.Кроме того, британские санкции коснулись 70 якобы связанных с Россией судов, а также ряда компаний из Таиланда, Китая, Индии и Турции.Среди физических лиц санкции введены в отношении Елены и Алексея Малицких. Они называются совладельцами китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade. Также против гражданина Азербайджана Шанлика Шукурова, якобы связанного с турецкой компанией Mastel Makina. Указанные компании также подпали под санкции.Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции БританииБритания ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142143231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3afb1da5b476755dc4219f03d350ff3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, новости
Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России
Британия ввела новые санкции против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Великобритания расширила список антироссийских санкций. В соответствующий документ, опубликованный на сайте минфина страны
, внесены тридцать новых позиций.
В санкционный список добавлены три физических и 27 юридических лиц.
В частности, санкции введены против российского производителя оптоэлектронной техники "Протон", "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", предприятие химической промышленности "Анозит", "Опытное конструкторское бюро "Икар".
Также в обновленном списке значатся производитель конденсаторов "Элеконд", "Российский институт мощного радиостроения", "Редкинский опытный завод", "Завод Мезон", "Русполимет", "Сарапульский радиозавод", "Завод "Реконд", "Технодинамика", которая входит в состав "Ростеха", и Мытищинский приборостроительный завод.
Кроме того, британские санкции коснулись 70 якобы связанных с Россией судов, а также ряда компаний из Таиланда, Китая, Индии и Турции.
Среди физических лиц санкции введены в отношении Елены и Алексея Малицких. Они называются совладельцами китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade. Также против гражданина Азербайджана Шанлика Шукурова, якобы связанного с турецкой компанией Mastel Makina. Указанные компании также подпали под санкции.
Беспрецедентное количество санкций
, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: