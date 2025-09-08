Рейтинг@Mail.ru
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров - РИА Новости Крым, 08.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250908/zapad-podryvaet-ekonomiki-stran-partnerov-rossii--lavrov-1149282396.html
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Требованием отказаться от российских энергоресурсов Запад подрывают экономику стран-партнеров РФ. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров
2025-09-08T12:43
2025-09-08T12:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Требованием отказаться от российских энергоресурсов Запад подрывают экономику стран-партнеров РФ. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.Также Лавров оценил попытки Запада ослабить Москву с помощью санкционного давления."Хотели подорвать и создать невыносимые условия в расчете, что мы поднимем руки вверх и побежим извиняться. Не на тех напали", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта, заявлял ранее Лавров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России ввел ответные санкции в отношении ЕвросоюзаЕвросоюз сохранит санкции против РоссииВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
мнения, сергей лавров, россия, политика, коллективный запад, энергоресурсы, санкции против россии
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров

Лавров: призывы к отказу от энергоресурсов России подрывают экономику ее партнеров

12:43 08.09.2025 (обновлено: 12:47 08.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Требованием отказаться от российских энергоресурсов Запад подрывают экономику стран-партнеров РФ. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.
"Такие действия западных коллег, здесь Европа играет даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они считают, наказать экспортера за его неправильное поведение", – заявил министр.
Также Лавров оценил попытки Запада ослабить Москву с помощью санкционного давления.
"Хотели подорвать и создать невыносимые условия в расчете, что мы поднимем руки вверх и побежим извиняться. Не на тех напали", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта, заявлял ранее Лавров.
