Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Требованием отказаться от российских энергоресурсов Запад подрывают экономику стран-партнеров РФ. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров
2025-09-08T12:43
2025-09-08T12:43
2025-09-08T12:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Требованием отказаться от российских энергоресурсов Запад подрывают экономику стран-партнеров РФ. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.Также Лавров оценил попытки Запада ослабить Москву с помощью санкционного давления."Хотели подорвать и создать невыносимые условия в расчете, что мы поднимем руки вверх и побежим извиняться. Не на тех напали", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.Москва не затрагивает тему снятия санкций в рамках урегулирования украинского конфликта, заявлял ранее Лавров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России ввел ответные санкции в отношении ЕвросоюзаЕвросоюз сохранит санкции против РоссииВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
россия
Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Лавров: призывы к отказу от энергоресурсов России подрывают экономику ее партнеров
12:43 08.09.2025 (обновлено: 12:47 08.09.2025)