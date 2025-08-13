https://crimea.ria.ru/20250813/ssha-oslabili-sanktsii-protiv-rossii-dlya-organizatsii-vstrechi-na-alyaske-1148704047.html

США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. США в рамках подготовки и организации встречи лидеров России и Америки на Аляске смягчили антироссийские санкции. Об этом со ссылкой на американский минфин сообщает РИА Новости.Президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине.Отмечается, что до 20 августа разрешены все операции, которые были ограничены санкциями ранее.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – МерцКрым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в США

