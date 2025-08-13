Рейтинг@Mail.ru
США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске - РИА Новости Крым, 13.08.2025
США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске
США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске - РИА Новости Крым, 13.08.2025
США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске
США в рамках подготовки и организации встречи лидеров России и Америки на Аляске смягчили антироссийские санкции. Об этом со ссылкой на американский минфин... РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. США в рамках подготовки и организации встречи лидеров России и Америки на Аляске смягчили антироссийские санкции. Об этом со ссылкой на американский минфин сообщает РИА Новости.Президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине.Отмечается, что до 20 августа разрешены все операции, которые были ограничены санкциями ранее.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – МерцКрым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в США
21:26 13.08.2025 (обновлено: 21:34 13.08.2025)
 
Министерство финансов США
Министерство финансов США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. США в рамках подготовки и организации встречи лидеров России и Америки на Аляске смягчили антироссийские санкции. Об этом со ссылкой на американский минфин сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине.
Отмечается, что до 20 августа разрешены все операции, которые были ограничены санкциями ранее.
"Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00.01 по восточному времени (07.01 мск) 20 августа 2025 года", - говорится в документе.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.
В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
