Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию,... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T12:31
2025-09-08T12:31
новости
дмитрий песков
кремль
россия
политика
коллективный запад
санкции против россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И подчеркнул, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние годы, никакого эффекта не возымели. Ограничения оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по антироссийским санкциям – Кремль обращает внимание на каждое из заявлений американских чиновников.Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, подчеркнул Песков. И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, дмитрий песков, кремль, россия, политика, коллективный запад, санкции против россии
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль

Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – заявление Кремля

12:31 08.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", – сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
И подчеркнул, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние годы, никакого эффекта не возымели. Ограничения оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по антироссийским санкциям – Кремль обращает внимание на каждое из заявлений американских чиновников.
Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, подчеркнул Песков. И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиДмитрий ПесковКремльРоссияПолитикаКоллективный ЗападСанкции против России
 
Лента новостейМолния