https://crimea.ria.ru/20250908/nikakie-sanktsii-ne-zastavyat-rossiyu-izmenit-svoyu-pozitsiyu--kreml-1149281789.html

Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль

Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию,... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T12:31

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6feb713947215300254483c0fdb8eeb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И подчеркнул, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние годы, никакого эффекта не возымели. Ограничения оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по антироссийским санкциям – Кремль обращает внимание на каждое из заявлений американских чиновников.Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, подчеркнул Песков. И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

новости, дмитрий песков, кремль, россия, политика, коллективный запад, санкции против россии