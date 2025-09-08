https://crimea.ria.ru/20250908/nikakie-sanktsii-ne-zastavyat-rossiyu-izmenit-svoyu-pozitsiyu--kreml-1149281789.html
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
08.09.2025
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию,... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T12:31
2025-09-08T12:31
2025-09-08T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И подчеркнул, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние годы, никакого эффекта не возымели. Ограничения оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по антироссийским санкциям – Кремль обращает внимание на каждое из заявлений американских чиновников.Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, подчеркнул Песков. И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами.
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – заявление Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, и никакие ограничения не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", – сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
И подчеркнул, что беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние годы, никакого эффекта не возымели. Ограничения оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по антироссийским санкциям – Кремль обращает внимание на каждое из заявлений американских чиновников.
Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, подчеркнул Песков. И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.