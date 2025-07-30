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Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа

Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа

Никакие угрозы не могут оказывать позитивное влияние на процесс нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T15:57

2025-07-30T15:57

2025-07-30T15:57

дональд трамп

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мнения

мария захарова

россия

сша

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Никакие угрозы не могут оказывать позитивное влияние на процесс нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как угрозы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине до 8 августа могут сказаться на процессе налаживания двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.Ранее Трамп заявил о том, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен с ранее озвученных 50-ти до 10-12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". В случае провала переговоров глава Белого дома планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое".Дипломат также отметила, что против России и ее международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций и всевозможных других нелегитимных ограничений, что угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по УкраинеТрамп больше не заинтересован в переговорах с ПутинымНовые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем

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дональд трамп, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, мария захарова, россия, сша, санкции против россии