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Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
Никакие угрозы не могут оказывать позитивное влияние на процесс нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T15:57
2025-07-30T15:57
дональд трамп
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мнения
мария захарова
россия
сша
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Никакие угрозы не могут оказывать позитивное влияние на процесс нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как угрозы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине до 8 августа могут сказаться на процессе налаживания двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.Ранее Трамп заявил о том, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен с ранее озвученных 50-ти до 10-12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". В случае провала переговоров глава Белого дома планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое".Дипломат также отметила, что против России и ее международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций и всевозможных других нелегитимных ограничений, что угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по УкраинеТрамп больше не заинтересован в переговорах с ПутинымНовые санкции Запада способствуют беспрецедентному сближению РФ с Китаем
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дональд трамп, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, мария захарова, россия, сша, санкции против россии
Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа

Угрозы не могут позитивно сказаться на нормализации отношений РФ и США – Захарова

15:57 30.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Никакие угрозы не могут оказывать позитивное влияние на процесс нормализации отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как угрозы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине до 8 августа могут сказаться на процессе налаживания двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее Трамп заявил о том, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен с ранее озвученных 50-ти до 10-12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". В случае провала переговоров глава Белого дома планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое".
"Никакие угрозы, исходящие от кого бы то ни было, не могут хорошо сказаться на процессах нормализации… Это закон природы. Если есть угрозы, то как они могут позитивно сказаться на нормализации? Если нормализация, то вопросы угроз должны отойти как рудимент", – сказала Захарова на брифинге в среду.
Дипломат также отметила, что против России и ее международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций и всевозможных других нелегитимных ограничений, что угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной.

"Уже стало понятно, что на этой ноте Запад заело… Мы видим, что от темы санкций Запад просто отклеиться не может. Видимо, других вариантов уже не осталось. При этом мы реагируем и предпринимаем меры для того, чтобы всему этому противостоять и даже использовать это в собственных интересах", – добавила официальный представитель МИД РФ.

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