Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск Морспасслужбы к владельцам и фрахтователю танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, и постановил взыскать с них 404,3 млн рублей компенсации за ликвидацию последствий ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.Морспасслужба в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с владельцев и фрахтователя танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании. Сумма исковых требований истца увеличилась до 485 млн рублей.Суд по исковому заявлению Росприроднадзора взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Ранее сообщалось, что владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судамКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерамиНа ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
