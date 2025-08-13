Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн - РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск Морспасслужбы к владельцам и фрахтователю танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, и постановил взыскать с них 404,3 млн рублей компенсации за ликвидацию последствий ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.Морспасслужба в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с владельцев и фрахтователя танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании. Сумма исковых требований истца увеличилась до 485 млн рублей.Суд по исковому заявлению Росприроднадзора взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Ранее сообщалось, что владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск Морспасслужбы к владельцам и фрахтователю танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, и постановил взыскать с них 404,3 млн рублей компенсации за ликвидацию последствий ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.
"Общая сумма взысканий по иску составляет около 404,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Морспасслужба в январе обратилась в суд с иском о солидарном взыскании расходов с владельцев и фрахтователя танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на сумму около 315 миллионов рублей. Позднее суд привлек в качестве соответчиков страховые компании. Сумма исковых требований истца увеличилась до 485 млн рублей.
Суд по исковому заявлению Росприроднадзора взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Ранее сообщалось, что владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
 
