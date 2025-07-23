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Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб
Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб
Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T16:07
2025-07-23T16:07
2025-07-23T16:28
новости
танкер "волгонефть-212"
черное море
происшествия
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края.Речь идет об ООО "Каматрансойл" (владелец судна) и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь). Как заявили в ведомстве, компании не только не компенсировали причиненный экологии ущерб, но и фактически самоустранились от участия в судебном процессе.Ни одна из сторон, причастных к эксплуатации танкера, не приняла участия в ликвидации последствий ЧП."Именно собственник обязан поднять остатки судна… Обратиться с соответствующим разрешением… Ничего из этого собственник не сделал… чем способствовал увеличению и продолжению причинения вреда окружающей среде", – объяснил представитель истца.На заседание, проходившее в среду, представители ответчика не явились.Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обязал владельцев танкеров в течение месяца добровольно выплатить 85 миллиардов рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Срок был назначен до 25 мая. После нарушения требования Росприроднадзор направил в суд два иска.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результатыДемонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июлеНа ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
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новости, танкер "волгонефть-212", черное море, происшествия, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, суд
Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб
Владелец танкера "Волгонефть-212" не компенсировал причиненный экологии ущерб
16:07 23.07.2025 (обновлено: 16:28 23.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края.
Речь идет об ООО "Каматрансойл" (владелец судна) и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь). Как заявили в ведомстве, компании не только не компенсировали причиненный экологии ущерб, но и фактически самоустранились от участия в судебном процессе.
"Полностью или частично данный вред в добровольном порядке не был возмещен ни судовладельцем, ни фрахтователем. Отзыв по настоящему исковому заявлению мы не получали. Из чего делаем вывод, что возражений в отношении данного расчета у нас ответчики не предъявляют", – сказал представитель Росприроднадзора на рассмотрении иска.
Ни одна из сторон, причастных к эксплуатации танкера, не приняла участия в ликвидации последствий ЧП.
"Именно собственник обязан поднять остатки судна… Обратиться с соответствующим разрешением… Ничего из этого собственник не сделал… чем способствовал увеличению и продолжению причинения вреда окружающей среде", – объяснил представитель истца.
На заседание, проходившее в среду, представители ответчика не явились.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обязал владельцев танкеров
в течение месяца добровольно выплатить 85 миллиардов рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Срок был назначен до 25 мая. После нарушения требования Росприроднадзор направил в суд два иска.
15 декабря
2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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