https://crimea.ria.ru/20250723/vladelets-tankera-volgoneft-ne-kompensiroval-prichinennyy-ekologii-uscherb-1148164345.html

Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб

Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Владелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущерб

Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T16:07

2025-07-23T16:07

2025-07-23T16:28

новости

танкер "волгонефть-212"

черное море

происшествия

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края.Речь идет об ООО "Каматрансойл" (владелец судна) и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь). Как заявили в ведомстве, компании не только не компенсировали причиненный экологии ущерб, но и фактически самоустранились от участия в судебном процессе.Ни одна из сторон, причастных к эксплуатации танкера, не приняла участия в ликвидации последствий ЧП."Именно собственник обязан поднять остатки судна… Обратиться с соответствующим разрешением… Ничего из этого собственник не сделал… чем способствовал увеличению и продолжению причинения вреда окружающей среде", – объяснил представитель истца.На заседание, проходившее в среду, представители ответчика не явились.Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обязал владельцев танкеров в течение месяца добровольно выплатить 85 миллиардов рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Срок был назначен до 25 мая. После нарушения требования Росприроднадзор направил в суд два иска.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результатыДемонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июлеНа ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, танкер "волгонефть-212", черное море, происшествия, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, суд