Дело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное после гибели трехмесячного младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой до этого четверо детей погибли от дихлофоса, прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Краевая прокуратора сообщала в феврале 2025 года, что в семье, в которой в сентябре 2024 года погибли четверо детей от отравления дихлофосом, умер пятый ребенок - трехмесячный мальчик. Тело обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти специалисты не установили. Также отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".Трагедия произошла в сентябре 2024 года. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет.Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели всех четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил длительно помещение и не произвел влажную уборку поверхностей. При этом после обработки пустил детей в помещение, где они приняли пищу.2 декабря следствие представило результаты экспертизы, согласно которым причиной смерти детей стали инсектициды. Следственный комитет предъявил отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе люди отравились сладостями – СК проводит проверкуМассовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами

