Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
Четыре мирных жителя получили ранения в результате новой атаки беспилотников ВСУ по Славянску-на-Кубани. Об этом сообщил глава районной администрации Роман...
2025-08-09T20:39
2025-08-09T20:36
кубань
краснодарский край
славянск-на-кубани
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате новой атаки беспилотников ВСУ по Славянску-на-Кубани. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Синяговский.Городские службы работают оценивают ущерб, принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных в городе объектов.ВСУ сегодян четыре раза атаковали регионы России при помощи беспилотников. В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. С полудня до 15:30 отражена атака еще 27 вражеских БПЛА. Вечером над Азовским морем, Кубанью и еще четырьмя регионами сбили 35 беспилотников. Под массированным ударов был и Краснодарский край. На Кубани обломки беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
славянск-на-кубани
Новости
кубань, краснодарский край, славянск-на-кубани, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости
Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников ВСУ ранены четыре человека - власти

20:39 09.08.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате новой атаки беспилотников ВСУ по Славянску-на-Кубани. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Синяговский.
"В результате очередной атаки БПЛА, произошедшей сегодня днем, пострадало 7 жилых домов и 6 автомобилей жителей. К сожалению, 4 человека пострадали, у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно", - написал он в Telegram.
Городские службы работают оценивают ущерб, принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных в городе объектов.
ВСУ сегодян четыре раза атаковали регионы России при помощи беспилотников. В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. С полудня до 15:30 отражена атака еще 27 вражеских БПЛА. Вечером над Азовским морем, Кубанью и еще четырьмя регионами сбили 35 беспилотников.
Под массированным ударов был и Краснодарский край. На Кубани обломки беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.
Кубань, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Происшествия, Беспилотник (БПЛА, дрон), Атаки ВСУ, Новости СВО
 
