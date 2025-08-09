Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
В Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников ВСУ ранены четыре человека - власти
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате новой атаки беспилотников ВСУ по Славянску-на-Кубани. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Синяговский.
"В результате очередной атаки БПЛА, произошедшей сегодня днем, пострадало 7 жилых домов и 6 автомобилей жителей. К сожалению, 4 человека пострадали, у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно", - написал он в Telegram.
Городские службы работают оценивают ущерб, принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных в городе объектов.
ВСУ сегодян четыре раза атаковали регионы России при помощи беспилотников. В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. С полудня до 15:30 отражена атака еще 27 вражеских БПЛА. Вечером над Азовским морем, Кубанью и еще четырьмя регионами сбили 35 беспилотников.
Под массированным ударов был и Краснодарский край. На Кубани обломки беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.