Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани

Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани

Четыре мирных жителя получили ранения в результате новой атаки беспилотников ВСУ по Славянску-на-Кубани. Об этом сообщил глава районной администрации Роман... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T20:39

2025-08-09T20:39

2025-08-09T20:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя получили ранения в результате новой атаки беспилотников ВСУ по Славянску-на-Кубани. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Синяговский.Городские службы работают оценивают ущерб, принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных в городе объектов.ВСУ сегодян четыре раза атаковали регионы России при помощи беспилотников. В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. С полудня до 15:30 отражена атака еще 27 вражеских БПЛА. Вечером над Азовским морем, Кубанью и еще четырьмя регионами сбили 35 беспилотников. Под массированным ударов был и Краснодарский край. На Кубани обломки беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

