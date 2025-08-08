https://crimea.ria.ru/20250808/novosti-sochi-v-gorode-otmenili-bespilotnuyu-opasnost-1148597579.html
Новости Сочи: в городе отменили беспилотную опасность
Новости Сочи: в городе отменили беспилотную опасность
В Сочи отменена беспилотная опасность, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Сочи отменена беспилотная опасность, сообщил мэр города Андрей Прошунин.Прошунин вместе с тем напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Нельзя подходить к ним близко и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Необходимо сразу набрать номер 112.В Росавиации в свою очередь сообщили, что в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, выполнявшие рейсы в Сочи. Ограничения вводили в пятницу для обеспечения безопасности полетов.Утром сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей Сочи просили уйти с пляжей в укрытия.Вечером Андрей Прошунин сообщил, что силы ПВО вновь отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛААтаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожарПоезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
22:14 08.08.2025 (обновлено: 22:19 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Сочи отменена беспилотная опасность, сообщил мэр города Андрей Прошунин.