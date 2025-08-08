Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отражают атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Сочи отражают атаку беспилотников
В Сочи отражают атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Сочи отражают атаку беспилотников
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ. 8 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, сообщил мэр города Андрей Прошунин.По информации экстренных служб, пострадавших нет. Все службы находятся в максимальной готовности в координации с оперативным штабом. "Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в помещениях без окон", - обратился к горожанам Прошунин.Жильцам пострадавших квартир окажут необходимую помощь.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.Аэропорт Сочи был закрыт в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов.Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей Сочи просили уйти с пляжей в укрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Сочи отражают атаку беспилотников

В Сочи отражают атаку украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ. 8 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации экстренных служб, пострадавших нет. Все службы находятся в максимальной готовности в координации с оперативным штабом.
"Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в помещениях без окон", - обратился к горожанам Прошунин.
Жильцам пострадавших квартир окажут необходимую помощь.
Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.
Аэропорт Сочи был закрыт в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей Сочи просили уйти с пляжей в укрытия.
