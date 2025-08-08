https://crimea.ria.ru/20250808/v-sochi-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-1148596469.html

В Сочи отражают атаку беспилотников

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ. 8 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи. Повреждено окно многоквартирного дома, сообщил мэр города Андрей Прошунин.По информации экстренных служб, пострадавших нет. Все службы находятся в максимальной готовности в координации с оперативным штабом. "Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в помещениях без окон", - обратился к горожанам Прошунин.Жильцам пострадавших квартир окажут необходимую помощь.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.Аэропорт Сочи был закрыт в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов.Из-за угрозы атаки БПЛА жителей и гостей Сочи просили уйти с пляжей в укрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

