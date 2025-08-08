https://crimea.ria.ru/20250808/aeroport-v-sochi-zakryt-1148581296.html
Аэропорт в Сочи закрыт
Аэропорт в Сочи закрыт - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Аэропорт в Сочи закрыт
Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T13:13
2025-08-08T13:13
2025-08-08T13:18
сочи
аэропорт
авиация
безопасность
новости
кубань
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147621455_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_65fb7d7f63a7d20ccead054a27e1bdd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов.Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города Андрея Прошунина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
