https://crimea.ria.ru/20250808/iz-za-ugrozy-ataki-bpla-otdykhayuschikh-v-sochi-prosyat-pokinut-plyazhi-1148585024.html

Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи

Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи

Жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T14:42

2025-08-08T14:42

2025-08-08T15:08

сочи

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

кубань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148273919_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a773a5a44864a8d9a1eee2af5b742ea3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации оперштаба, сочинцам и гостям курорта разъясняют, почему необходимо пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих в укрытия.Ранее в пятницу аэропорт Сочи был закрыт в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов. Еще раньше в аэропорту Геленджика также ввели ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами РоссииВоздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛАВ Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка"

сочи

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, безопасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), кубань, краснодарский край