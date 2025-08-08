https://crimea.ria.ru/20250808/iz-za-ugrozy-ataki-bpla-otdykhayuschikh-v-sochi-prosyat-pokinut-plyazhi-1148585024.html
Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
Жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T15:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации оперштаба, сочинцам и гостям курорта разъясняют, почему необходимо пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих в укрытия.Ранее в пятницу аэропорт Сочи был закрыт в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов. Еще раньше в аэропорту Геленджика также ввели ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами РоссииВоздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛАВ Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка"
14:42 08.08.2025 (обновлено: 15:08 08.08.2025)