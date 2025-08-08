https://crimea.ria.ru/20250808/13-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1148579569.html

13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России

13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025

13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России

Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T12:09

2025-08-08T12:09

2025-08-08T12:23

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

пво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6813be626ed4f3ff1bc3c82eaccad5f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крыма. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250808/8-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-1148574212.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), безопасность, пво, новости сво