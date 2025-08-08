https://crimea.ria.ru/20250808/13-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1148579569.html
13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T12:09
2025-08-08T12:09
2025-08-08T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крыма. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:09 08.08.2025 (обновлено: 12:23 08.08.2025)