13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250808/13-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1148579569.html
13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России
13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025
13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
2025-08-08T12:09
2025-08-08T12:23
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
пво
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6813be626ed4f3ff1bc3c82eaccad5f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крыма. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250808/8-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-1148574212.html
Новости
беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), безопасность, пво, новости сво
13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России

13 беспилотников сбили над Азовским морем и и другими регионами Росси - Минобороны

12:09 08.08.2025 (обновлено: 12:23 08.08.2025)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крыма. Дежурные средства российской ПВО утром в пятницу сбили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"Восьмого августа т.г. в период с 09.45 мск до 11.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Орловской областью, три над Курской областью, два над Краснодарским краем, по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае ввели ограничения на полеты.
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
07:16
8 беспилотников сбиты над Крымом
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьПВОНовости СВО
 
