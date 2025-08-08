Рейтинг@Mail.ru
Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/34-vrazheskikh-bespilotnika-unichtozhili-nad-azovskim-morem-i-regionami-rf-1148589098.html
Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
Силы ПВО уничтожили 34 вражеских беспилотника, в том числе два - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T16:35
2025-08-08T16:39
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
краснодарский край
министерство обороны рф
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили 34 вражеских беспилотника, в том числе два - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что 12 дронов уничтожили над Брянской областью, 10 – над Калужской областью, восемь – над Краснодарским краем, два – над акваторией Азовского моря и по одному над Рязанской областью и Адыгеей.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛАИз-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжиАэропорт Геленджика закрыли для полетов
азовское море
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, краснодарский край, министерство обороны рф, пво
Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ

Над Азовским морем и пятью регионами России сбили 34 вражеских беспилотника

16:35 08.08.2025 (обновлено: 16:39 08.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили 34 вражеских беспилотника, в том числе два - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средства ПВО с 12.00 до 15.00 мск уничтожили и перехватили 34 украинских БПЛА над российскими регионами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 12 дронов уничтожили над Брянской областью, 10 – над Калужской областью, восемь – над Краснодарским краем, два – над акваторией Азовского моря и по одному над Рязанской областью и Адыгеей.
Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ.
5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
 
Атаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Азовское мореКраснодарский крайМинистерство обороны РФПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет
16:35Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
16:21В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
16:17ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза
16:16Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит
16:00Пожар в центре Симферополя потушили
15:48Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
15:47Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
15:21В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
15:05Крымский мост сейчас - обстановка в Керчи и Тамани
14:42Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
14:36Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры
14:23В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
14:10Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
14:05"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну
13:54Огромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю
13:33Путин собрал Совбез
13:30Два поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
13:13Аэропорт в Сочи закрыт
Лента новостейМолния