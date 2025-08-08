https://crimea.ria.ru/20250808/34-vrazheskikh-bespilotnika-unichtozhili-nad-azovskim-morem-i-regionami-rf-1148589098.html
Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
Силы ПВО уничтожили 34 вражеских беспилотника, в том числе два - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T16:35
2025-08-08T16:35
2025-08-08T16:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили 34 вражеских беспилотника, в том числе два - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что 12 дронов уничтожили над Брянской областью, 10 – над Калужской областью, восемь – над Краснодарским краем, два – над акваторией Азовского моря и по одному над Рязанской областью и Адыгеей.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛАИз-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжиАэропорт Геленджика закрыли для полетов
16:35 08.08.2025 (обновлено: 16:39 08.08.2025)