https://crimea.ria.ru/20250807/poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-padeniya-bpla-na-kubani-1148547943.html
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T09:04
2025-08-07T09:04
2025-08-07T09:14
крым
срочные новости крыма
поезд
поезд "таврия"
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1e7303151d9706135a804551bf6876aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов:* №289 Екатеринбург – Анапа * №11 Москва – Анапа №121 * Санкт-Петербург – Новороссийск * №473 Смоленск – Симферополь * №97 Москва – Симферополь* №507 Ижевск – Новороссийск * №255 Сосногорск – Анапа Время задержки составляет до 3 часов.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148146141_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_5dcec2811d6699149e59678671790b4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, поезд, поезд "таврия", беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, обстрелы всу
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
Два поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
09:04 07.08.2025 (обновлено: 09:14 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 05:12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говрится в сообщении.
На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.
На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов:
* №289 Екатеринбург – Анапа
* №11 Москва – Анапа №121
* Санкт-Петербург – Новороссийск
* №473 Смоленск – Симферополь
* №97 Москва – Симферополь
* №507 Ижевск – Новороссийск
* №255 Сосногорск – Анапа
Время задержки составляет до 3 часов.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников
на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.