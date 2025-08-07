Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T09:04
2025-08-07T09:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов:* №289 Екатеринбург – Анапа * №11 Москва – Анапа №121 * Санкт-Петербург – Новороссийск * №473 Смоленск – Симферополь * №97 Москва – Симферополь* №507 Ижевск – Новороссийск * №255 Сосногорск – Анапа Время задержки составляет до 3 часов.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
крым, срочные новости крыма, поезд, поезд "таврия", беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, обстрелы всу
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани

Два поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани

09:04 07.08.2025 (обновлено: 09:14 07.08.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 05:12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говрится в сообщении.
На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.
На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов:
* №289 Екатеринбург – Анапа
* №11 Москва – Анапа №121
* Санкт-Петербург – Новороссийск
* №473 Смоленск – Симферополь
* №97 Москва – Симферополь
* №507 Ижевск – Новороссийск
* №255 Сосногорск – Анапа
Время задержки составляет до 3 часов.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
КрымСрочные новости КрымаПоездПоезд "Таврия"Беспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский крайОбстрелы ВСУ
 
