Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани

Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T09:04

2025-08-07T09:04

2025-08-07T09:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и на Кубань задерживаются в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов:* №289 Екатеринбург – Анапа * №11 Москва – Анапа №121 * Санкт-Петербург – Новороссийск * №473 Смоленск – Симферополь * №97 Москва – Симферополь* №507 Ижевск – Новороссийск * №255 Сосногорск – Анапа Время задержки составляет до 3 часов.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

