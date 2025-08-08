https://crimea.ria.ru/20250808/ataku-bpla-otrazili-v-dvukh-rayonakh-rostovskoy-oblasti---nachchalsya-pozhar-1148573863.html
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
2025-08-08T06:51
2025-08-08T06:51
2025-08-08T08:59
юрий слюсарь
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
ростовская область
2025
Новости
ru-RU
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
юрий слюсарь, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
06:51 08.08.2025 (обновлено: 08:59 08.08.2025)