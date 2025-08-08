Рейтинг@Mail.ru
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T06:51
2025-08-08T08:59
юрий слюсарь
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
юрий слюсарь, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар

Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - Слюсарь

06:51 08.08.2025 (обновлено: 08:59 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
Юрий СлюсарьРостовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
