Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар

Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.

