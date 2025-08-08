https://crimea.ria.ru/20250808/punkt-propuska-adler-na-granitse-s-abkhaziey-perekryli-iz-za-ugrozy-bpla-1148586214.html

Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА

Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА

Автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгранстроя". РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгранстроя".Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности.В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов закрыт аэропорт Сочи. Еще раньше в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами РоссииТри вражеских БЭКа уничтожили в Черном мореДва поезда из Крыма задерживаются в пути

адлер, абхазия, безопасность, атаки всу, краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон)