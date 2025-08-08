Рейтинг@Mail.ru
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/punkt-propuska-adler-na-granitse-s-abkhaziey-perekryli-iz-za-ugrozy-bpla-1148586214.html
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
Автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгранстроя". РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T15:47
2025-08-08T15:50
адлер
абхазия
безопасность
атаки всу
краснодарский край
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149317_0:30:1523:887_1920x0_80_0_0_a7b75a60e371e794562a3d1243133148.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгранстроя".Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности.В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов закрыт аэропорт Сочи. Еще раньше в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами РоссииТри вражеских БЭКа уничтожили в Черном мореДва поезда из Крыма задерживаются в пути
адлер
абхазия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149317_0:0:1405:1053_1920x0_80_0_0_07df9b8155c8d6872fe29b1ce5dcc392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адлер, абхазия, безопасность, атаки всу, краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА

Движение через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией приостановлено из-за БПЛА

15:47 08.08.2025 (обновлено: 15:50 08.08.2025)
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Пограничный пункт пропуска в Крыму
Пограничный пункт пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росгранстроя".
"Движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией временно приостановлено из-за объявленной в Сочи угрозы атаки беспилотников", – сказано в сообщении.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что жителей и гостей Сочи просят уйти с пляжей в укрытия из-за беспилотной опасности.
В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов закрыт аэропорт Сочи. Еще раньше в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
Два поезда из Крыма задерживаются в пути
 
АдлерАбхазияБезопасностьАтаки ВСУКраснодарский крайНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет
16:35Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
16:21В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
16:17ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза
16:16Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит
16:00Пожар в центре Симферополя потушили
15:48Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
15:47Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
15:21В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
15:05Крымский мост сейчас - обстановка в Керчи и Тамани
14:42Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
14:36Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры
14:23В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
14:10Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
14:05"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну
13:54Огромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю
13:33Путин собрал Совбез
13:30Два поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
13:13Аэропорт в Сочи закрыт
Лента новостейМолния