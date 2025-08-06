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В Судаке вспыхнул пожар рядом с Генуэзской крепостью - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Судаке вспыхнул пожар рядом с Генуэзской крепостью
В Судаке вспыхнул пожар рядом с Генуэзской крепостью - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Судаке вспыхнул пожар рядом с Генуэзской крепостью
В Судаке возле пляжа в районе музея-заповедника "Судакская крепость" загорелся сухостой. По данным крымского главка МЧС России, к месту уже направлены спасатели РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T16:30
2025-08-06T16:30
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судак
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Судаке возле пляжа в районе музея-заповедника "Судакская крепость" загорелся сухостой. По данным крымского главка МЧС России, к месту уже направлены спасатели и добровольная пожарная команда.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.По данным Главного управления МЧС России по Крыму, с начала года к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима привлекли более 700 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобусВ Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасностиПожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов"
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В Судаке вспыхнул пожар рядом с Генуэзской крепостью

В Судаке горит сухая растительность в районе Генуэзской крепости

16:30 06.08.2025
 
© Фото из соцсетейВ Судаке горит сухая растительность
В Судаке горит сухая растительность
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Судаке возле пляжа в районе музея-заповедника "Судакская крепость" загорелся сухостой. По данным крымского главка МЧС России, к месту уже направлены спасатели и добровольная пожарная команда.

"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности. К месту вызова направлены одно отделение 21 пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда", - рассказали в ведомстве.

С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа. На 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.
По данным Главного управления МЧС России по Крыму, с начала года к ответственности за нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима привлекли более 700 человек.
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КрымСудакПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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