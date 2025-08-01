https://crimea.ria.ru/20250801/pozhar-vozle-kurortnogo-poselka-v-krymu-potushili-na-5-tysyachakh-kvadratov-1148399869.html

Пожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов"

Пожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Пожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов"

Ландшафтный пожар вблизи поселка Орджоникидзе потушили на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T10:35

2025-08-01T10:35

2025-08-01T10:40

пожар

происшествия

орджоникидзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар вблизи поселка Орджоникидзе потушили на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание сухой растительности на горе Тепе-Оба произошло в 4 часа утра пятницы.На месте работала группировка МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, части горной поисково-спасательной Специализированного отряда, добровольной пожарной команды и лесопожарных станций - всего 32 человека и 10 единиц техники.Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня.В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьКрым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима

орджоникидзе

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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