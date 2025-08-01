Пожар возле курортного поселка в Крыму потушили на 5 тысячах "квадратов"
В районе поселка Орджоникидзе в Крыму потушили лесной пожар на площади 5 тысяч "квадратов"
10:35 01.08.2025 (обновлено: 10:40 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар вблизи поселка Орджоникидзе потушили на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Возгорание сухой растительности на горе Тепе-Оба произошло в 4 часа утра пятницы.
"Из-за сильного ветра огонь распространился на пять тысяч кв.м, приводилась в готовность авиация МЧС России. Но благодаря общим усилиям огонь был полностью ликвидирован за три часа", - рассказали в ведомстве.
На месте работала группировка МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, части горной поисково-спасательной Специализированного отряда, добровольной пожарной команды и лесопожарных станций - всего 32 человека и 10 единиц техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ районе поселка Орджоникидзе в Крыму потушили лесной пожар на площади 5 тысяч "квадратов"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности объявили в Крыму на ближайшие три дня.
В МЧС напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Кроме того, из-за высокой пожароопасности "Заповедный Крым" ввел дополнительные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов.
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