https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-zakryvayut-chast-turisticheskikh-marshrutov-iz-za-pozharnoy-opasnosti-1148387983.html

В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности

В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности

"Заповедный Крым" вводит дополнительные ограничения на посещения ряда туристических маршрутов из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T16:51

2025-07-31T16:51

2025-07-31T17:44

фгбу "заповедный крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. "Заповедный Крым" вводит дополнительные ограничения на посещения ряда туристических маршрутов из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.Уточняется, что в связи с действием особого противопожарного режима закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай - это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".С 30 июня из-за высокой пожарной опасности были закрыты шесть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в КрымуВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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