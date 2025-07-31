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В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности
В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности
"Заповедный Крым" вводит дополнительные ограничения на посещения ряда туристических маршрутов из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T16:51
2025-07-31T17:44
фгбу "заповедный крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. "Заповедный Крым" вводит дополнительные ограничения на посещения ряда туристических маршрутов из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.Уточняется, что в связи с действием особого противопожарного режима закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай - это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".С 30 июня из-за высокой пожарной опасности были закрыты шесть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в КрымуВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
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фгбу "заповедный крым", заповедники, заповедники крыма, противопожарный режим, пожарная безопасность, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности

В Крыму часть туристических маршрутов закроют из-за пожарной опасности – "Заповедный Крым"

16:51 31.07.2025 (обновлено: 17:44 31.07.2025)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Лесной пожар в Крыму
Лесной пожар в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. "Заповедный Крым" вводит дополнительные ограничения на посещения ряда туристических маршрутов из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

"С 1 августа вводится дополнительное ограничение на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов Федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым", – сказано в сообщении объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий.

Уточняется, что в связи с действием особого противопожарного режима закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования Ялта-Бахчисарай - это маршруты "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". Посещение заповедника "Казантипский" будет доступно только в пределах маршрута "Берег каменных крокодилов".

"Ограничения вводятся до особого распоряжения. Средства за ранее приобретенные туристические билеты будут возвращаться в автоматическом порядке в течение 10 рабочих дней", – уточнили в учреждении.

С 30 июня из-за высокой пожарной опасности были закрыты шесть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
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