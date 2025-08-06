https://crimea.ria.ru/20250806/na-evpatoriyskoy-trasse-v-simferopole-gorit-avtobus-1148521772.html

На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус

На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус - РИА Новости Крым, 06.08.2025

На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус

На Евпаторийском шоссе в Симферополе произошло возгорание автобуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T10:47

2025-08-06T10:47

2025-08-06T11:02

симферополь

новости крыма

автобус

общественный транспорт

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148521828_0:40:518:331_1920x0_80_0_0_45916082b7b7a85a8f3dbbbfdb20499a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На Евпаторийском шоссе в Симферополе произошло возгорание автобуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Ранее один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250806/anomalnaya-zhara-v-krymu-chto-proiskhodit-s-kislotonakopitelem-v-armyanske-1148521525.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, автобус, общественный транспорт, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар