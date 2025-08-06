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На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус
На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус - РИА Новости Крым, 06.08.2025
На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус
На Евпаторийском шоссе в Симферополе произошло возгорание автобуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T10:47
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симферополь
новости крыма
автобус
общественный транспорт
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На Евпаторийском шоссе в Симферополе произошло возгорание автобуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Ранее один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Евпаторийской трассе в Симферополе горит автобус

Автобус загорелся в Симферополе на Евпаторийской трассе

10:47 06.08.2025 (обновлено: 11:02 06.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На Евпаторийском шоссе в Симферополе произошло возгорание автобуса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"В 10:34 поступило сообщение о загорании микроавтобуса по адресу: г. Симферополь, Евпаторийское шоссе. К месту вызова направлены два пожарно-спасательных автомобиля", – проинформировали спасатели.
Ранее один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.
С начала года в Крыму ликвидировали больше 2000 пожаров, около 700 из которых произошли по вине человека – спасены 63 человека, эвакуированы 364, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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