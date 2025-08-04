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В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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В Крыму продлили запрет на посещение лесов
В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:52
2025-08-04T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики.С 00 часов 00 минут 6 августа 2025 года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Исключение сделано для сквозного проезда по дорогам общего пользования, нахождения сотрудников организаций различных форм собственности, чья деятельность связана с выполнением работ по охране, защите, воспроизводству лесов, охотничьих ресурсов, аварийно-спасательными работами (полный перечень - здесь).Ранее запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Севастополе.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га Крым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
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крым, новости крыма, минэкологии крыма, леса крыма, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму
В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму до конца августа продлили запрет на посещение лесов

12:52 04.08.2025 (обновлено: 12:56 04.08.2025)
 
© РИА Новости КрымПожароопасный период
Пожароопасный период - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики.
С 00 часов 00 минут 6 августа 2025 года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.
Исключение сделано для сквозного проезда по дорогам общего пользования, нахождения сотрудников организаций различных форм собственности, чья деятельность связана с выполнением работ по охране, защите, воспроизводству лесов, охотничьих ресурсов, аварийно-спасательными работами (полный перечень - здесь).
Ранее запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Севастополе.
Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.
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