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В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 04.08.2025

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики. РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T12:52

2025-08-04T12:52

2025-08-04T12:56

крым

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минэкологии крыма

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безопасность республики крым и севастополя

пожароопасный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики.С 00 часов 00 минут 6 августа 2025 года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Исключение сделано для сквозного проезда по дорогам общего пользования, нахождения сотрудников организаций различных форм собственности, чья деятельность связана с выполнением работ по охране, защите, воспроизводству лесов, охотничьих ресурсов, аварийно-спасательными работами (полный перечень - здесь).Ранее запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Севастополе.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га Крым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минэкологии крыма, леса крыма, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму