https://crimea.ria.ru/20250804/v-krymu-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1148470970.html
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
В Крыму продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:52
2025-08-04T12:52
2025-08-04T12:56
крым
новости крыма
минэкологии крыма
леса крыма
безопасность республики крым и севастополя
пожароопасный сезон в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148254786_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_89bb981e8bb0c989066974cb20f549e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Об этом говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики.С 00 часов 00 минут 6 августа 2025 года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Исключение сделано для сквозного проезда по дорогам общего пользования, нахождения сотрудников организаций различных форм собственности, чья деятельность связана с выполнением работ по охране, защите, воспроизводству лесов, охотничьих ресурсов, аварийно-спасательными работами (полный перечень - здесь).Ранее запрет на посещение лесов из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Севастополе.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га Крым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕОВ Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148254786_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbe9fde27d9eaf49dac06c08f0a6bda2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, минэкологии крыма, леса крыма, безопасность республики крым и севастополя, пожароопасный сезон в крыму
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
В Крыму до конца августа продлили запрет на посещение лесов
12:52 04.08.2025 (обновлено: 12:56 04.08.2025)