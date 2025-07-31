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В Крыму очистили от мазута 100 тонн грунта после ЧС с танкерами - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В Крыму очистили от мазута 100 тонн грунта после ЧС с танкерами
В Крыму очистили от мазута 100 тонн грунта после ЧС с танкерами - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В Крыму очистили от мазута 100 тонн грунта после ЧС с танкерами
В Крыму очистили 100 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, который собрали на крымском побережье в рамках ликвидации ЧС, связанной с крушением танкеров в... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T15:45
2025-07-31T16:02
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму очистили 100 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, который собрали на крымском побережье в рамках ликвидации ЧС, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что сегодня продолжается утилизация биологическим методом 450 тонн нефтесодержащих отходов. Глава республики уточнил, что суть метода – разложение нефти и нефтепродуктов за счет введения в отходы нефтеокисляющих микроорганизмов."Общий объем поступивших на лицензированную площадку отходов превышает 900 тонн. Из них более 873 тонны составляет загрязненный грунт. Отсортировано 695 тонн отходов", – подчеркнул Сергей Аксенов.Он добавил, что весь собранный объем нефтепродуктов планируется утилизировать до конца текущего года. Работы ведутся с опережением установленных сроков.Ранее сообщалось, что в Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть".Кроме того, в Росприроднадзоре заявили, что ведомство не фиксирует утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть".15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июлеВладелец танкера "Волгонефть" не компенсировал причиненный экологии ущербВодолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, сергей аксенов, крым, новости крыма, экология, пляжи, пляжи крыма
В Крыму очистили от мазута 100 тонн грунта после ЧС с танкерами

В Крыму очистили 100 тонн загрязненного мазутом грунта после ЧС в Керченском проливе

15:45 31.07.2025 (обновлено: 16:02 31.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму очистили грунт от мазута после ЧС в Керченском проливе
В Крыму очистили грунт от мазута после ЧС в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму очистили 100 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, который собрали на крымском побережье в рамках ликвидации ЧС, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"100 тонн отходов, собранных на крымских берегах в рамках ликвидации ЧС, связанной с разливом мазута в Керченском проливе, успешно обезврежены с помощью биопрепарата. Теперь они могут использоваться на рекультивируемых полигонах и карьерах", – написал Аксенов в своем ТГ-канале.

Аксенов напомнил, что сегодня продолжается утилизация биологическим методом 450 тонн нефтесодержащих отходов. Глава республики уточнил, что суть метода – разложение нефти и нефтепродуктов за счет введения в отходы нефтеокисляющих микроорганизмов.
"Общий объем поступивших на лицензированную площадку отходов превышает 900 тонн. Из них более 873 тонны составляет загрязненный грунт. Отсортировано 695 тонн отходов", – подчеркнул Сергей Аксенов.
Он добавил, что весь собранный объем нефтепродуктов планируется утилизировать до конца текущего года. Работы ведутся с опережением установленных сроков.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму очистили грунт от мазута после ЧС в Керченском проливе
В Крыму очистили грунт от мазута после ЧС в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Крыму очистили грунт от мазута после ЧС в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что в Крыму проводят биологическую утилизацию нефтесодержащих отходов с побережья после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть".
Кроме того, в Росприроднадзоре заявили, что ведомство не фиксирует утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть".
15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеСергей АксеновКрымНовости КрымаЭкологияПляжиПляжи Крыма
 
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