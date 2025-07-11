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Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле

Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле

Водолазные работы по демонтажу надстроек затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" закончат до конца текущего месяца... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T14:14

2025-07-11T14:14

2025-07-11T14:14

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив мазута

керченский пролив

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Водолазные работы по демонтажу надстроек затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" закончат до конца текущего месяца. Специалистам осталось выполнить 6% от всего объема. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева.Кроме того, в правительстве добавили, что в доке порта Новороссийск ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций для коффердамов, в периметре затонувших танкеров производится погружение свай."Погружено уже 16 свай из 48. Работы ведутся в графике", – уточнили в правительстве.Отмечается, что водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1262 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов сохраняется в количестве 167 человек, из которых 153 специалиста задействованы в прибрежных работах, а 14 – в море."В результате осмотров водолазами фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано", – подчеркнули в правительстве.Ранее сообщалось, что специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данныеУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязненияВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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