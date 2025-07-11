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Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле
Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле
Водолазные работы по демонтажу надстроек затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" закончат до конца текущего месяца... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T14:14
2025-07-11T14:14
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
керченский пролив
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Водолазные работы по демонтажу надстроек затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" закончат до конца текущего месяца. Специалистам осталось выполнить 6% от всего объема. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева.Кроме того, в правительстве добавили, что в доке порта Новороссийск ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций для коффердамов, в периметре затонувших танкеров производится погружение свай."Погружено уже 16 свай из 48. Работы ведутся в графике", – уточнили в правительстве.Отмечается, что водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1262 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов сохраняется в количестве 167 человек, из которых 153 специалиста задействованы в прибрежных работах, а 14 – в море."В результате осмотров водолазами фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано", – подчеркнули в правительстве.Ранее сообщалось, что специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данныеУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязненияВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, керченский пролив, крым, новости крыма
Демонтаж затонувших в Керченском проливе танкеров закончат в июле

Работы по демонтажу надстроек затонувших в Керченском проливе танкеров выполнен на 94%

14:14 11.07.2025
 
© МорспасслужбаСпециалисты приступили к демонтажу танкера "Волгонефть-239" в Темрюкском районе
Специалисты приступили к демонтажу танкера Волгонефть-239 в Темрюкском районе
© Морспасслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Водолазные работы по демонтажу надстроек затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" закончат до конца текущего месяца. Специалистам осталось выполнить 6% от всего объема. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева.

"Продолжаются водолазные работы по демонтажу надстройки судов – срезано уже более 230 метров из общего объема, то есть 94%. До конца июля эти работы планируется завершить", – сказано в сообщении.

Кроме того, в правительстве добавили, что в доке порта Новороссийск ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций для коффердамов, в периметре затонувших танкеров производится погружение свай.
"Погружено уже 16 свай из 48. Работы ведутся в графике", – уточнили в правительстве.
Отмечается, что водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1262 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов сохраняется в количестве 167 человек, из которых 153 специалиста задействованы в прибрежных работах, а 14 – в море.
"В результате осмотров водолазами фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано", – подчеркнули в правительстве.
Ранее сообщалось, что специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.
15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные
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ТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив мазутаКерченский проливКрымНовости Крыма
 
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