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Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"
Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"
Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T16:19
2025-06-06T16:25
керченский пролив
танкер
танкер "волгонефть-212"
режим чс
правительство россии
новости
экология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.Кроме того, в сухом доке в Новороссийске проводят работы по укрупненной сборке металлоконструкций для трех коффердамов. Также продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов танкеров.Все работы по ликвидации ЧС идут согласно графику, добавили в правительстве.На сегодняшний день мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы собрали 917 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов, задействованных в работах, составляет 159 человек.Водолазы регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов танкеров.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данные В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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керченский пролив, танкер, танкер "волгонефть-212", режим чс, правительство россии, новости, экология, новости
Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"

На затонувшем танкере "Волгонефть-212" начали срезать элементы кормовой части

16:19 06.06.2025 (обновлено: 16:25 06.06.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия разлива мазута в Черном море
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"Начаты работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212". Завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов", - говорится в сообщении
Кроме того, в сухом доке в Новороссийске проводят работы по укрупненной сборке металлоконструкций для трех коффердамов. Также продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов танкеров.
Все работы по ликвидации ЧС идут согласно графику, добавили в правительстве.
На сегодняшний день мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы собрали 917 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов, задействованных в работах, составляет 159 человек.
Водолазы регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов танкеров.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Керченский проливТанкерТанкер "Волгонефть-212"Режим ЧСПравительство РоссииНовостиЭкологияНовости
 
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