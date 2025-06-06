https://crimea.ria.ru/20250606/spetsialisty-nachali-srezku-kormy-zatonuvshego-tankera-volgoneft-212-1147004595.html

Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"

Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"

Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T16:19

2025-06-06T16:19

2025-06-06T16:25

керченский пролив

танкер

танкер "волгонефть-212"

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.Кроме того, в сухом доке в Новороссийске проводят работы по укрупненной сборке металлоконструкций для трех коффердамов. Также продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов танкеров.Все работы по ликвидации ЧС идут согласно графику, добавили в правительстве.На сегодняшний день мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы собрали 917 тонн загрязненного мазутом грунта. Численность группировки водолазов, задействованных в работах, составляет 159 человек.Водолазы регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов танкеров.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данные В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, танкер, танкер "волгонефть-212", режим чс, правительство россии, новости, экология, новости