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Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные
После разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе на данный момент очищено 673 километра береговой линии, собрано 167 тысяч тонн... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:57
2025-07-04T13:57
керченский пролив
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
режим чс
разлив мазута
экология
черное море
новости
правительство россии
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе на данный момент очищено 673 километра береговой линии, собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Продолжает работу объединенная группировка водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. На сегодняшний день уже собрано 1188 тонн загрязненного грунта.Кроме того, продолжается погружение свай в месте будущей установки трех коффердамов, а также демонтаж надстройки затонувших судов – срезано уже более 180 метров.Новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, режим чс, разлив мазута, экология, черное море, новости, правительство россии, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные

673 километра побережья очищено при ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе

13:57 04.07.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе
Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе на данный момент очищено 673 километра береговой линии, собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"С начала работ очищено 673,3 км береговой линии, собрано порядка 167 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, ведется работа по их утилизации", - сказано по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.

Продолжает работу объединенная группировка водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. На сегодняшний день уже собрано 1188 тонн загрязненного грунта.
Кроме того, продолжается погружение свай в месте будущей установки трех коффердамов, а также демонтаж надстройки затонувших судов – срезано уже более 180 метров.
Новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Керченский проливТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРежим ЧСРазлив мазутаЭкологияЧерное мореНовостиПравительство РоссииРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктов
 
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