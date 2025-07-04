https://crimea.ria.ru/20250704/likvidatsiya-posledstviy-chs-v-kerchenskom-prolive--aktualnye-dannye-1147705801.html

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе – актуальные данные

После разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе на данный момент очищено 673 километра береговой линии, собрано 167 тысяч тонн... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:57

2025-07-04T13:57

2025-07-04T13:57

керченский пролив

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

режим чс

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экология

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разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе на данный момент очищено 673 километра береговой линии, собрано 167 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Продолжает работу объединенная группировка водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. На сегодняшний день уже собрано 1188 тонн загрязненного грунта.Кроме того, продолжается погружение свай в месте будущей установки трех коффердамов, а также демонтаж надстройки затонувших судов – срезано уже более 180 метров.Новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина Все пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета

керченский пролив

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, режим чс, разлив мазута, экология, черное море, новости, правительство россии, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов