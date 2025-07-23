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Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть"
Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть"
Росприроднадзор не фиксирует утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть". Об этом заявили в ведомстве в среду. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T18:43
2025-07-23T18:43
росприроднадзор
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
экология
разлив мазута
черное море
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Росприроднадзор не фиксирует утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть". Об этом заявили в ведомстве в среду.Уточняется также, что в Арбитражном суде Краснодарского края в среду проходят заседания по искам Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"."В ходе слушания представители Росприроднадзора отметили, что до тех пор пока судна не удалены из акватории, они продолжают представлять угрозу окружающей среде. Служба продолжит настаивать, чтобы весь экологический ущерб был возмещен со стороны владельцев танкеров", – подчеркнули в ведомстве.Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщал ранее в среду представитель Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края.Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обязал владельцев танкеров в течение месяца добровольно выплатить 85 миллиардов рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Срок был назначен до 25 мая. После нарушения требования Росприроднадзор направил в суд два иска.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережьяВ Анапе разобрали защитный вал на пляжахВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
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РИА Новости Крым
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росприроднадзор, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, разлив мазута, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море
Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть"

Информацию об утечках мазута с танкеров "Волгонефть" опровергли в Росприроднадзоре

18:43 23.07.2025
 
© Официальный канал руководителя Росприроднадзора - Федеральной службы по надзору в сфере природопользованияРосприроднадзор не фиксирует утечек нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Черном море
Росприроднадзор не фиксирует утечек нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Черном море
© Официальный канал руководителя Росприроднадзора - Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Росприроднадзор не фиксирует утечек нефтепродуктов с потерпевших крушение в Черном море танкеров "Волгонефть". Об этом заявили в ведомстве в среду.

"В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Черное море нефтепродуктах с затонувшего танкера "Волгонефть-212" официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует", – сказано в сообщении.

Уточняется также, что в Арбитражном суде Краснодарского края в среду проходят заседания по искам Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
"В ходе слушания представители Росприроднадзора отметили, что до тех пор пока судна не удалены из акватории, они продолжают представлять угрозу окружающей среде. Служба продолжит настаивать, чтобы весь экологический ущерб был возмещен со стороны владельцев танкеров", – подчеркнули в ведомстве.
Владелец и фрахтователь затонувшего танкера "Волгонефть-212" не участвуют в ликвидации последствий ЧП в Черном море, сообщал ранее в среду представитель Росприроднадзора из Арбитражного суда Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обязал владельцев танкеров в течение месяца добровольно выплатить 85 миллиардов рублей компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выброса мазута из затонувших танкеров. Срок был назначен до 25 мая. После нарушения требования Росприроднадзор направил в суд два иска.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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РосприроднадзорНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЭкологияРазлив мазутаЧерное мореРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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