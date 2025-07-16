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Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
На Кубани задействованные в очистке Черного моря от мазута спасатели спасли женщину, которой стало плохо на берегу. Об этом сообщаем пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T20:59
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
разлив мазута
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Кубани задействованные в очистке Черного моря от мазута спасатели спасли женщину, которой стало плохо на берегу. Об этом сообщаем пресс-служба МЧС России.По данным чрезвычайного ведомства, женщину без сознания на берегу втекающей в Черное море реки Можепсин заметил очевидец и сообщил об этом спасателям.Уточняется, что далее спасенную женщину передали бригаде скорой помощи.Очистка моря от мазута у берегов Краснодарского края продолжается после разлива нефтепродуктов из-за крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" 15 декабря 2024 года.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе разобрали защитный вал на пляжахВ Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километраЖенщине стало плохо на горе Чатыр-Даг
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, разлив мазута, кубань, новости
Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута

МЧС: задействованные в очистке Черного моря от мазута спасатели спасли женщину на берегу

20:59 16.07.2025
 
© МЧС РФВодолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Кубани задействованные в очистке Черного моря от мазута спасатели спасли женщину, которой стало плохо на берегу. Об этом сообщаем пресс-служба МЧС России.
По данным чрезвычайного ведомства, женщину без сознания на берегу втекающей в Черное море реки Можепсин заметил очевидец и сообщил об этом спасателям.
"Водолазы из ведомственного Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда провели сердечно-легочную реанимацию. Женщина пришла в себя. Врач водолазной службы МЧС России помог стабилизировать состояние пострадавшей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что далее спасенную женщину передали бригаде скорой помощи.
Очистка моря от мазута у берегов Краснодарского края продолжается после разлива нефтепродуктов из-за крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" 15 декабря 2024 года.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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