https://crimea.ria.ru/20250729/v-krymu-predstavili-knigu-pamyati-voenkora-aleksandra-fedorchaka-1148319357.html

В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака

В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака

В Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор", передает... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T13:01

2025-07-29T13:01

2025-07-29T13:14

крым

александр федорчак

новости крыма

литература

общество

память

патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор", передает корреспондент РИА Новости Крым.Она посвящена памяти журналиста и военного корреспондента "Известий", погибшего при исполнении служебного долга 24 марта 2025 года в селе Михайловка в ЛНР.Мероприятие приурочили к его дню рождения – сегодня Александру исполнилось бы 29 лет. На встрече присутствовали родители военкора, друзья, коллеги, представители власти и журналистское сообщество.Книга объединила воспоминания близких, сослуживцев, бойцов, командиров, преподавателей и журналистов, которым довелось знать Александра лично. По словам его отца Сергея Федорчака, это не просто мемуары, а своего рода летопись времени – с фронтовыми историями, эксклюзивными фотографиями и интервью, сделанным Александром "за ленточкой".С теплыми словами к родителям Александра обратились и официальные лица. Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Сергей Цеков назвал Федорчака "сыном России" и "достойным примером молодежи".Как подчеркнул отец героя-военкора, книга может получить продолжение. Родные готовы собрать дополнительные воспоминания, если поступят новые письма и материалы от друзей, коллег и читателей."Если будут отклики, мы обязательно дополним и переиздадим. Память о Саше должна жить. И будет жить", – подчеркнул Федорчак старший.Александр Федорчак – выпускник факультета журналистики КФУ, служил в рядах армии России, освещал события в зоне боевых действий и до последнего оставался на передовой. Он посмертно награжден орденом Мужества, орденом "За верность долгу", Почетным знаком "За храбрость" и медалью следственного комитета "Доблесть и отвага". Его имя навсегда внесено в Зал славы крымской журналистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшему военкору из Крыма Федорчаку присвоено почетное званиеВ Крыму открыли памятную доску погибшему военкору ФедорчакуСемье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, александр федорчак, новости крыма, литература, общество, память, патриотическое воспитание