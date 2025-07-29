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В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
В Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор", передает... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T13:01
2025-07-29T13:01
2025-07-29T13:14
крым
александр федорчак
новости крыма
литература
общество
память
патриотическое воспитание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор", передает корреспондент РИА Новости Крым.Она посвящена памяти журналиста и военного корреспондента "Известий", погибшего при исполнении служебного долга 24 марта 2025 года в селе Михайловка в ЛНР.Мероприятие приурочили к его дню рождения – сегодня Александру исполнилось бы 29 лет. На встрече присутствовали родители военкора, друзья, коллеги, представители власти и журналистское сообщество.Книга объединила воспоминания близких, сослуживцев, бойцов, командиров, преподавателей и журналистов, которым довелось знать Александра лично. По словам его отца Сергея Федорчака, это не просто мемуары, а своего рода летопись времени – с фронтовыми историями, эксклюзивными фотографиями и интервью, сделанным Александром "за ленточкой".С теплыми словами к родителям Александра обратились и официальные лица. Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Сергей Цеков назвал Федорчака "сыном России" и "достойным примером молодежи".Как подчеркнул отец героя-военкора, книга может получить продолжение. Родные готовы собрать дополнительные воспоминания, если поступят новые письма и материалы от друзей, коллег и читателей."Если будут отклики, мы обязательно дополним и переиздадим. Память о Саше должна жить. И будет жить", – подчеркнул Федорчак старший.Александр Федорчак – выпускник факультета журналистики КФУ, служил в рядах армии России, освещал события в зоне боевых действий и до последнего оставался на передовой. Он посмертно награжден орденом Мужества, орденом "За верность долгу", Почетным знаком "За храбрость" и медалью следственного комитета "Доблесть и отвага". Его имя навсегда внесено в Зал славы крымской журналистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшему военкору из Крыма Федорчаку присвоено почетное званиеВ Крыму открыли памятную доску погибшему военкору ФедорчакуСемье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества
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крым, александр федорчак, новости крыма, литература, общество, память, патриотическое воспитание
В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
В Крыму в день рождения Федорчака презентовали книгу воспоминаний о герое-военкоре
13:01 29.07.2025 (обновлено: 13:14 29.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым.
В Мраморном зале Крымской республиканской библиотеки имени Франко прошла презентация книги воспоминаний "Александр Федорчак: сын, друг, военкор", передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Она посвящена памяти журналиста и военного корреспондента "Известий", погибшего при исполнении служебного долга
24 марта 2025 года в селе Михайловка в ЛНР.
Мероприятие приурочили к его дню рождения – сегодня Александру исполнилось бы 29 лет. На встрече присутствовали родители военкора, друзья, коллеги, представители власти и журналистское сообщество.
Книга объединила воспоминания близких, сослуживцев, бойцов, командиров, преподавателей и журналистов, которым довелось знать Александра лично. По словам его отца Сергея Федорчака, это не просто мемуары, а своего рода летопись времени – с фронтовыми историями, эксклюзивными фотографиями и интервью, сделанным Александром "за ленточкой".
"Идея книги пришла не от нас, родителей. Это инициатива преподавателей Крымского федерального университета. Они были потрясены случившимся. Благодаря этой книге Саша остается с нами. Это память, которая будет жить и дальше. Мы постараемся, чтобы книга была доступна всем – она не будет монетизирована и представлена в широком доступе", – рассказал он.
С теплыми словами к родителям Александра обратились и официальные лица. Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Сергей Цеков назвал Федорчака "сыном России" и "достойным примером молодежи".
"Он прожил короткую, но яркую и наполненную смыслом жизнь. Такие люди служат примером для молодежи, особенно для тех, кто выбрал профессию журналиста. Его биография – это путь настоящего гражданина и патриота. Вечная память", – сказал Цеков.
Как подчеркнул отец героя-военкора, книга может получить продолжение. Родные готовы собрать дополнительные воспоминания, если поступят новые письма и материалы от друзей, коллег и читателей.
"Если будут отклики, мы обязательно дополним и переиздадим. Память о Саше должна жить. И будет жить", – подчеркнул Федорчак старший.
Александр Федорчак – выпускник факультета журналистики КФУ, служил в рядах армии России, освещал события в зоне боевых действий и до последнего оставался на передовой. Он посмертно награжден орденом Мужества, орденом "За верность долгу", Почетным знаком "За храбрость" и медалью следственного комитета "Доблесть и отвага". Его имя навсегда внесено в Зал славы крымской журналистики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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