https://crimea.ria.ru/20250613/doblest-i-otvaga-pogibshiy-voenkor-fedorchak-otmechen-medalyu-sk-1147191453.html

"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК

"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК - РИА Новости Крым, 13.06.2025

"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК

Погибший корреспондент "Известий" Александр Федорчак отмечен посмертно ведомственной медалью "Доблесть и отвага", сообщает в пятницу пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T18:22

2025-06-13T18:22

2025-06-13T18:22

ск рф (следственный комитет российской федерации)

награды

александр федорчак

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Погибший корреспондент "Известий" Александр Федорчак отмечен посмертно ведомственной медалью "Доблесть и отвага", сообщает в пятницу пресс-служба Следкома России.Отмечается, что медаль вручена родителям погибшего корреспондента. Вручить награду родителям погибшего героя прибыл глава крымского следствия Владимир Терентьев. Вместе с медалью родителям переданы личные вещи сына, которые сохранили его коллеги. Также сотрудники ведомства пригласили родителей Александра посетить ведомственные кадетские учреждения полуострова и принять участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, на что получили согласие. В музее регионального управления СК России решено открыть отдельную экспозицию, посвященную работе военных корреспондентов в зоне проведения спецоперации.Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – КремльГендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистовВ Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), награды, александр федорчак, память