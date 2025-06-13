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"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК
"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК - РИА Новости Крым, 13.06.2025
"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК
Погибший корреспондент "Известий" Александр Федорчак отмечен посмертно ведомственной медалью "Доблесть и отвага", сообщает в пятницу пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T18:22
2025-06-13T18:22
ск рф (следственный комитет российской федерации)
награды
александр федорчак
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Погибший корреспондент "Известий" Александр Федорчак отмечен посмертно ведомственной медалью "Доблесть и отвага", сообщает в пятницу пресс-служба Следкома России.Отмечается, что медаль вручена родителям погибшего корреспондента. Вручить награду родителям погибшего героя прибыл глава крымского следствия Владимир Терентьев. Вместе с медалью родителям переданы личные вещи сына, которые сохранили его коллеги. Также сотрудники ведомства пригласили родителей Александра посетить ведомственные кадетские учреждения полуострова и принять участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, на что получили согласие. В музее регионального управления СК России решено открыть отдельную экспозицию, посвященную работе военных корреспондентов в зоне проведения спецоперации.Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – КремльГендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистовВ Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком
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ск рф (следственный комитет российской федерации), награды, александр федорчак, память
"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК

Погибший военкор Александр Федорчак отмечен медалью Следкома "Доблесть и отвага"

18:22 13.06.2025
 
© Следственный комитет РФПо поручению Председателя Следственного комитета России в Крыму передана ведомственная медаль родителям погибшего корреспондента МИЦ "Известия" Александра Федорчака
По поручению Председателя Следственного комитета России в Крыму передана ведомственная медаль родителям погибшего корреспондента МИЦ Известия Александра Федорчака
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Погибший корреспондент "Известий" Александр Федорчак отмечен посмертно ведомственной медалью "Доблесть и отвага", сообщает в пятницу пресс-служба Следкома России.

"Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно награжден военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Сергеевич Федорчак", – сказано в сообщении.

Отмечается, что медаль вручена родителям погибшего корреспондента. Вручить награду родителям погибшего героя прибыл глава крымского следствия Владимир Терентьев. Вместе с медалью родителям переданы личные вещи сына, которые сохранили его коллеги. Также сотрудники ведомства пригласили родителей Александра посетить ведомственные кадетские учреждения полуострова и принять участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, на что получили согласие. В музее регионального управления СК России решено открыть отдельную экспозицию, посвященную работе военных корреспондентов в зоне проведения спецоперации.
Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.
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