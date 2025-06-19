https://crimea.ria.ru/20250619/v-krymu-otkryli-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-voenkoru-fedorchaku-1147343583.html

В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку

В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Крыму открыли памятную доску погибшему военкору Федорчаку

В память о погибшем военкоре Александре Федорчаке открыли мемориальную доску в Нижнегорской школе, где он учился. Об этом журналистам сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T12:59

2025-06-19T12:59

2025-06-19T12:59

нижнегорский район

новости крыма

александр федорчак

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военкоры

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В память о погибшем военкоре Александре Федорчаке открыли мемориальную доску в Нижнегорской школе, где он учился. Об этом журналистам сообщили в администрации района.В мероприятии участвовали родители погибшего журналиста, представители власти разных уровней и школы.Рядом с табличкой также организуют пост, на котором будут стоять школьники.Александр Федорчак родился в поселке Нижегорский в 1996 году. В 2002 году пришел в первый класс Нижнегорской школы №1, где и учился до 2012 года. Саша всегда выступал на конкурсах стихотворений, на торжественных линейках, был участником чтецкого ансамбля "Память", рассказали в администрации.Военкор "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики убили оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался в больнице. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. 17 июня родителям погибшего военкора вручили орден Мужества. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в КФУ им. В.И.Вернадского. Журналист был выпускником этого вуза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнегорский район, новости крыма, александр федорчак, крым, герои сво, военкоры, память