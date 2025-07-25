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Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров

Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров

Площадь ландшафтного пожара под Судаком возросла с трех до пяти гектаров, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T19:22

2025-07-25T19:22

2025-07-25T19:22

новости крыма

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара под Судаком возросла с трех до пяти гектаров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта.В министерстве отмечают, что пламя разрастается в труднодоступной местности – пожарным приходится добираться до места на мотоциклах и квадроциклах, а потом пешком преодолевать еще порядка километра по сыпучему грунту.На данный момент совершенно 12 сбросов с общей массой 36 тонн воды.Ранее крупный пожар произошел под Феодосией вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. На момент полной ликвидации возгорания площадь пожара составила 63 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человекНа пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшейПожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель

судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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