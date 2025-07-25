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Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров
Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров
Площадь ландшафтного пожара под Судаком возросла с трех до пяти гектаров, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T19:22
2025-07-25T19:22
новости крыма
судак
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара под Судаком возросла с трех до пяти гектаров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта.В министерстве отмечают, что пламя разрастается в труднодоступной местности – пожарным приходится добираться до места на мотоциклах и квадроциклах, а потом пешком преодолевать еще порядка километра по сыпучему грунту.На данный момент совершенно 12 сбросов с общей массой 36 тонн воды.Ранее крупный пожар произошел под Феодосией вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. На момент полной ликвидации возгорания площадь пожара составила 63 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человекНа пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшейПожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
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РИА Новости Крым
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новости крыма, судак, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров

Пожар под Судаком распространился еще на два гектара – общая площадь уже 5 гектаров

19:22 25.07.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара под Судаком
Тушение пожара под Судаком
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара под Судаком возросла с трех до пяти гектаров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта.
В министерстве отмечают, что пламя разрастается в труднодоступной местности – пожарным приходится добираться до места на мотоциклах и квадроциклах, а потом пешком преодолевать еще порядка километра по сыпучему грунту.
"Для тушения очагов применяют ранцевые огнетушители. Кроме того, вручную проводится распил деревьев и сухостоя, чтобы не дать огню распространиться. С воздуха работают два вертолета МЧС России с водосливным устройством", – добавили в МЧС.
На данный момент совершенно 12 сбросов с общей массой 36 тонн воды.
Ранее крупный пожар произошел под Феодосией вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. На момент полной ликвидации возгорания площадь пожара составила 63 гектара.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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