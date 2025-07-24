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Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован
Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован
Крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией ликвидирован. По уточненным данным, его площадь составила 63 гектара, сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T09:24
2025-07-24T09:24
2025-07-24T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией ликвидирован. По уточненным данным, его площадь составила 63 гектара, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Пожар вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией вспыхнул накануне. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров, а к утру четверга площадь уточнили.Как сообщалось, к ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режимаВ Крыму назвали виновников природных пожаровВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов
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Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован
Природный пожар в Феодосии ликвидирован на площади 63 гектара - МЧС
09:24 24.07.2025 (обновлено: 09:50 24.07.2025)