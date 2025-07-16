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В Крыму назвали виновников природных пожаров

В Крыму назвали виновников природных пожаров - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Крыму назвали виновников природных пожаров

В Крыму за нарушение правил безопасности за время действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлекли уже 549 человекчеловек... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T19:19

2025-07-16T19:19

2025-07-16T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за нарушение правил безопасности за время действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлекли уже 549 человекчеловек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Уточняется, что подавляющее большинство нарушителей (441 человек) – граждане, 98 являются должностными лицами, остальные – организации.Накануне сообщалось, что по итогам проведенных сотрудниками ведомства профилактических обходов домов, квартир и территорий только за сутки было составлено четыре административных протокола и вручено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности.По данным республиканского главка МЧС России, с начала года спасатели ликвидировали в Крыму 1860 пожаров, основными причинами многих из них стало неосторожное обращение с огнем. Сухая растительность за время действия особого противопожарного режима горела уже более 880 раз.Так, например, лесной пожар в Алуште, в районе Судакского кольца, охвативший 0,3 гектара, тушили 5,5 часов более 20 человек с использованием более чем десятка машин. По информации ведомства, виновников случившегося удалось найти, и они также вошли в список нарушителей, привлеченых к административной ответственности.В районе села Прудовое в Симферопольском районе выгорело больше 110 гектаров леса и сухой растительности, для борьбы с огнем, которая велась четыре дня, вызывались вертолеты МЧС.В селе Клиновка, рядом с базой отдыха на Грушевом озере, вспыхнувший накануне пожар удалось локализовать после того, как его площадь успела вырасти вчетверо. Также в этот день сообщалось о пожаре, охватившем 100 квадратов в Феодосии рядом с СНТ. Ранее тушили пожар в Евпатории на площади 500 кв. метров.А минувшей ночью в Кировском районе Крыма, в районе села Журавки, пожарные ликвидировали три очага возгорания растительности, общей площадью 650 квадратных метров."Существовала угроза распространения. На месте работали сотрудники МЧС России, МЧС Крыма и Администрации сельского поселения", – рассказали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили запрет на посещение лесов Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины

https://crimea.ria.ru/20250716/v-sevastopole-gorit-restoran-1147987689.html

https://crimea.ria.ru/20250716/v-yalte-gorit-zapovednik-1147990244.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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