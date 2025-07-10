https://crimea.ria.ru/20250710/ogon-na-324-gektarakh--v-lesnichestve-rostovskoy-oblasti-krupnyy-pozhar-1147844380.html

Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар

Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар

Пожар на участке в 324 гектара тушат спасатели на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T07:57

2025-07-10T07:57

2025-07-10T08:02

ростовская область

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пожар на участке в 324 гектара тушат спасатели на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Уточняется, что пожар начался в среду днем. К вечеру его площадь достигала 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на пять боевых участков, на которых ведут работу пожарные.Штормовое предупреждение из-за сильной жары ранее было объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов, предупреждали в ГУ МЧС России по области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло три десятка пожаров за суткиУ трассы Саки – Евпатория в Крыму горит сухая траваПожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар