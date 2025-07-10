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Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар
Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар
Пожар на участке в 324 гектара тушат спасатели на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T07:57
2025-07-10T07:57
2025-07-10T08:02
ростовская область
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пожар на участке в 324 гектара тушат спасатели на территории Каменского лесничества в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Уточняется, что пожар начался в среду днем. К вечеру его площадь достигала 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на пять боевых участков, на которых ведут работу пожарные.Штормовое предупреждение из-за сильной жары ранее было объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов, предупреждали в ГУ МЧС России по области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло три десятка пожаров за суткиУ трассы Саки – Евпатория в Крыму горит сухая траваПожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело
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РИА Новости Крым
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ростовская область, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар
Пожар на 324 гектарах тушат в границах лесничества в Ростовской области
07:57 10.07.2025 (обновлено: 08:02 10.07.2025)