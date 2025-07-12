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Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности

Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности

В Симферопольском районе Крыма горит лесная подстилка и сухая растительность. Огонь охватил 21 гектар, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T17:45

2025-07-12T17:45

2025-07-12T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит лесная подстилка и сухая растительность. Огонь охватил 21 гектар, сообщили в МЧС России.Для борьбы с огнем направлено два вертолета Ми-8 МЧС России.На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. На месте работает МТ-ЛБ - гусеничный транспортер-тягач. На тушение возгорания направлены силы и средства МЧС России и Крыма, сотрудники Симферопольского лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда, добавили в крымском главке МЧС РФ.На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.29 июня крупный пожар вспыхнул в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру 30 июня пожар локализовали. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. Потушили ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой 2 июля на площади 8,1 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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