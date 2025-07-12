Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности
Под Симферополем горит лес и сухая растительность на площади 21 гектар – МЧС
17:45 12.07.2025 (обновлено: 18:16 12.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит лесная подстилка и сухая растительность. Огонь охватил 21 гектар, сообщили в МЧС России.
"В селе Прудовое горят лесная подстилка и сухая растительность в 2-х километрах от населенного пункта на 21 гектаре", - говорится в сообщении.
© МЧС РоссииПод Симферополем горит 21 гектар леса
© МЧС России
Под Симферополем горит 21 гектар леса
Для борьбы с огнем направлено два вертолета Ми-8 МЧС России.
"Уже сброшено 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища. На месте работают 114 человек и 39 единиц техники", - уточнили спасатели.
На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. На месте работает МТ-ЛБ - гусеничный транспортер-тягач.
"Общая предварительная площадь – 21 гектар, из низ один гектар лесной подстилки, 20 гектар - сухой растительности. Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 м/с, угроза населенному пункту отсутствует", - уточнила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
© МЧС РоссииПод Симферополем горит 21 гектар леса
© МЧС России
Под Симферополем горит 21 гектар леса
На тушение возгорания направлены силы и средства МЧС России и Крыма, сотрудники Симферопольского лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда, добавили в крымском главке МЧС РФ.
На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.
29 июня крупный пожар вспыхнул в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру 30 июня пожар локализовали. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. Потушили ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой 2 июля на площади 8,1 гектара.
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