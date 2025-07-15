https://crimea.ria.ru/20250715/ploschad-pozhara-pod-simferopolem-vyrosla-v-chetyre-raza-1147958394.html

Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза

Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза

Природный пожар в Симферопольском районе Крыма, вспыхнувший ранее во вторник, локализовали на площади четыре гектара. Об этом сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T13:22

2025-07-15T13:22

2025-07-15T13:30

новости крыма

симферопольский район

происшествия

гу мчс рф по республике крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар в Симферопольском районе Крыма, вспыхнувший ранее во вторник, локализовали на площади четыре гектара. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму и Севастополю.Огонь в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности.К тушению привлечены 62 человека и 14 единиц техники, а также спецтехника – насосная станция для бесперебойной подачи воды с озера Грушевое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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