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Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза
Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза
Природный пожар в Симферопольском районе Крыма, вспыхнувший ранее во вторник, локализовали на площади четыре гектара. Об этом сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T13:22
2025-07-15T13:30
новости крыма
симферопольский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар в Симферопольском районе Крыма, вспыхнувший ранее во вторник, локализовали на площади четыре гектара. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму и Севастополю.Огонь в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности.К тушению привлечены 62 человека и 14 единиц техники, а также спецтехника – насосная станция для бесперебойной подачи воды с озера Грушевое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферопольский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза

Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза – огонь локализовали на 4 гектарах

13:22 15.07.2025 (обновлено: 13:30 15.07.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар в Симферопольском районе Крыма, вспыхнувший ранее во вторник, локализовали на площади четыре гектара. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму и Севастополю.
Огонь в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности.
"Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Площадь локализации 4 га", – проинформировали в МЧС.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
1 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
2 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
3 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
4 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
К тушению привлечены 62 человека и 14 единиц техники, а также спецтехника – насосная станция для бесперебойной подачи воды с озера Грушевое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вертолет на месте тушения пожара в Симферопольском районе Крыма
12 июля, 21:24
Вертолеты и тяжелая техника тушат пожар под Симферополем – видео
 
Новости КрымаСимферопольский районПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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