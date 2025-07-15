Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза
Площадь пожара под Симферополем выросла в четыре раза – огонь локализовали на 4 гектарах
13:22 15.07.2025 (обновлено: 13:30 15.07.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар в Симферопольском районе Крыма, вспыхнувший ранее во вторник, локализовали на площади четыре гектара. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму и Севастополю.
Огонь в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере вспыхнул во вторник днем и охватил гектар сухой растительности.
"Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Площадь локализации 4 га", – проинформировали в МЧС.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
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Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
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Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
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Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
4 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
К тушению привлечены 62 человека и 14 единиц техники, а также спецтехника – насосная станция для бесперебойной подачи воды с озера Грушевое.
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