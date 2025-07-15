Пожар под Симферополем охватил гектар растительности
Под Симферополем горит гектар сухой растительности - в готовность приведена авиация
12:49 15.07.2025 (обновлено: 13:09 15.07.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе Крыма охватил гектар сухой растительности. На месте работает спецтехника и приведена в готовность авиация. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Сухая растительность в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере вспыхнула во вторник. Сразу к месту было направлено одно отделение 3-й пожарно-спасательной части и одно отделение Специализированного отряда. Сейчас силы и средства нарастили.
"Загорание сухой растительности вблизи базы отдыха произошло в селе Клиновка Симферопольского района. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Предварительная площадь пожара – один гектар", - сказано в сообщении.
Сейчас с возгоранием борются 50 специалистов и 16 единиц техники.
"Кроме того, задействована спецтехника – насосная станция для бесперебойной подачи воды с озера Грушевое. В готовность приведена авиация МЧС России", - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: