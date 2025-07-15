https://crimea.ria.ru/20250715/pozhar-pod-simferopolem-okhvatil-gektar-rastitelnosti--1147956747.html

Пожар под Симферополем охватил гектар растительности

Пожар под Симферополем охватил гектар растительности - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Пожар под Симферополем охватил гектар растительности

Пожар в Симферопольском районе Крыма охватил гектар сухой растительности. На месте работает спецтехника и приведена в готовность авиация. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T12:49

2025-07-15T12:49

2025-07-15T13:09

крым

симферопольский район

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе Крыма охватил гектар сухой растительности. На месте работает спецтехника и приведена в готовность авиация. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сухая растительность в селе Клиновка рядом с базой отдыха на Грушевом озере вспыхнула во вторник. Сразу к месту было направлено одно отделение 3-й пожарно-спасательной части и одно отделение Специализированного отряда. Сейчас силы и средства нарастили.Сейчас с возгоранием борются 50 специалистов и 16 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на территории солнечной электростанции в Крыму – что известноПриродный пожар под Симферополем полностью потушилиВ Евпатории тушат пожар на 500 "квадратах"

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симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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