https://crimea.ria.ru/20250710/v-sevastopole-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1147852809.html

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлено до 30 июля, информирует в четверг пресс-служба правительства города-героя. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T14:34

2025-07-10T14:34

2025-07-10T14:34

севастополь

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противопожарный режим

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правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлено до 30 июля, информирует в четверг пресс-служба правительства города-героя.Исключение – оборудованные места отдыха, в том числе, урочища "Торопова Дача", "Аязьма" и "Турецкая поляна", Золотой и Ближний пляжи, зоны отдыха "Алсу", "Узунджа", "Парк Победы", "III Кордон", "Сухая речка", – уточнили в пресс-службе.При этом Большая Севастопольская тропа закрыта, кроме участка Балаклава-Аязьма.Крымские леса также закрыты для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов РК. В июне этот запрет был продлен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах Севастополя усилили патрулированиеШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, противопожарный режим, безопасность, правительство севастополя