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В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлено до 30 июля, информирует в четверг пресс-служба правительства города-героя. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T14:34
2025-07-10T14:34
севастополь
новости севастополя
противопожарный режим
безопасность
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлено до 30 июля, информирует в четверг пресс-служба правительства города-героя.Исключение – оборудованные места отдыха, в том числе, урочища "Торопова Дача", "Аязьма" и "Турецкая поляна", Золотой и Ближний пляжи, зоны отдыха "Алсу", "Узунджа", "Парк Победы", "III Кордон", "Сухая речка", – уточнили в пресс-службе.При этом Большая Севастопольская тропа закрыта, кроме участка Балаклава-Аязьма.Крымские леса также закрыты для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов РК. В июне этот запрет был продлен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах Севастополя усилили патрулированиеШтрафов на миллион выписали в Севастополе за нарушения в лесахПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, противопожарный режим, безопасность, правительство севастополя
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов в Севастополе продлили до 30 июля – власти

14:34 10.07.2025
 
© Правительство СевастополяЗасохшее растение возле дерева
Засохшее растение возле дерева
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Севастополе продлено до 30 июля, информирует в четверг пресс-служба правительства города-героя.
"В связи с высоким классом пожарной опасности ограничены въезд и посещение лесов", – сказано в сообщении.
Исключение – оборудованные места отдыха, в том числе, урочища "Торопова Дача", "Аязьма" и "Турецкая поляна", Золотой и Ближний пляжи, зоны отдыха "Алсу", "Узунджа", "Парк Победы", "III Кордон", "Сухая речка", – уточнили в пресс-службе.
При этом Большая Севастопольская тропа закрыта, кроме участка Балаклава-Аязьма.
Крымские леса также закрыты для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов РК. В июне этот запрет был продлен.
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СевастопольНовости СевастополяПротивопожарный режимБезопасностьПравительство Севастополя
 
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