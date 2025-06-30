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Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП
Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП
В поселке Лазурное в Алуште продолжается тушение лесного пожара, открытых очагов горения на данный момент не наблюдается, происходит тление. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T07:16
2025-06-30T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В поселке Лазурное в Алуште продолжается тушение лесного пожара, открытых очагов горения на данный момент не наблюдается, происходит тление. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму. В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Площадь пожара остается неизменной – 5 гектаров.По состоянию на 07:00 30 июня вертолет Ми-8 МЧС России совершил 12 сбросов воды общим объемом 36 тонны. С нарастающий итогом авиация МЧС России уже совершила 49 сбросов воды (147 тонн) К ликвидации привлечены 347 человек и 55 единиц техники.О возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма. Одна из предварительных версий – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП

Пожар в Алуште сегодня – в МЧС заявили об отсутствии открытых очагов горения

07:16 30.06.2025 (обновлено: 07:27 30.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В поселке Лазурное в Алуште продолжается тушение лесного пожара, открытых очагов горения на данный момент не наблюдается, происходит тление. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Площадь пожара остается неизменной – 5 гектаров.
По состоянию на 07:00 30 июня вертолет Ми-8 МЧС России совершил 12 сбросов воды общим объемом 36 тонны. С нарастающий итогом авиация МЧС России уже совершила 49 сбросов воды (147 тонн) К ликвидации привлечены 347 человек и 55 единиц техники.
О возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма. Одна из предварительных версий – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
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