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В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров

В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров - РИА Новости Крым, 23.07.2025

В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров

Вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией горит пять гектаров сухой травы. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T17:20

2025-07-23T17:20

2025-07-23T17:30

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гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией горит пять гектаров сухой травы. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.Ранее стало известно о возгорании сухостоя под Феодосией – площадь пожара составила 250 квадратных метров.На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, горная поисково-спасательная часть Феодосии, уточнили спасатели."Всего в ликвидации задействованы более 170 человек и свыше 30 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по РК, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", – уточнили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режимаВ Крыму назвали виновников природных пожаровВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов

феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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