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В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров
В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров
Вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией горит пять гектаров сухой травы. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T17:20
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новости крыма
феодосия
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией горит пять гектаров сухой травы. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.Ранее стало известно о возгорании сухостоя под Феодосией – площадь пожара составила 250 квадратных метров.На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, горная поисково-спасательная часть Феодосии, уточнили спасатели."Всего в ликвидации задействованы более 170 человек и свыше 30 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по РК, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", – уточнили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режимаВ Крыму назвали виновников природных пожаровВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов
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новости крыма, феодосия, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Крыму спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров

В Крыму пожарные спасают от огня два поселка под Феодосией – горит 5 гектаров сухой травы

17:20 23.07.2025 (обновлено: 17:30 23.07.2025)
 
© МЧС РоссииПожарные
Пожарные
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией горит пять гектаров сухой травы. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
Ранее стало известно о возгорании сухостоя под Феодосией – площадь пожара составила 250 квадратных метров.

"На данный момент площадь пожара пять гектаров. Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветреная погода с порывами до 12 м/с", – сказано в сообщении спасателей.

На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, горная поисково-спасательная часть Феодосии, уточнили спасатели.
"Всего в ликвидации задействованы более 170 человек и свыше 30 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по РК, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", – уточнили спасатели.
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